Yüzüklerin Efendisi Dizisinin İlk Oyuncusu Nihayet Belli Oldu

Amazon tarafından geliştirilen Lord of the Rings dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim belli oldu. Daha önce The Cry ve Picnic at Hanging Rock gibi dizilerde rol alan Markella Kavenagh, fantastik seride Tyra karakterine hayat verecek.

Amazon’un Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisine dair hala çok az şey biliyoruz. Daha önce yaptığımız haberde, dizinin ilk iki bölümünü J.A. Bayona’nın yöneteceğini sizlerle paylaşmıştık. Senaryo tarafında ise JD Payne ve Patrick McKay bulunuyor. Ayrıca Game of Thrones senaristlerinden Bryan Cogman‘ın da danışman olarak projede yer aldığını söyleyelim.

Ve şimdi, -henüz teyite muhtaç olsa da- yeni bir bilgiye sahibiz. Variety ’nin haberine göre genç oyuncu Markella Kavenagh, Yüzüklerin Efendisi dizisinde Tyra karakterini canlandıracak. Esasen J.R.R. Tolkien’ın kitaplarında bu isimde bir karakter bulunmuyor. Dolayısıyla Kavenagh’ın nasıl bir rolle karşımıza çıkacağını henüz bilmiyoruz. Bekleyip, göreceğiz.

Kavenagh’ın bugüne kadar rol aldığı en büyük proje, 1975 yapımı Peter Weir filmine dayanan Picnic at Hanging Rock dizisi olmuştu. Natalie Dormer’ın başrol oynadığı serideki performansıyla tam not alan genç aktris, bu başarısının meyvesini almışa benziyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi ile ilgili “bilmediğimiz şeyler” listesi bir hayli kabarık. Ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda hangi isimler olacak? Çekimler nerede olacak ve ne zaman başlayacak? gibi sorular, henüz cevap bulmuş değil.

Buna rağmen, serinin hangi zaman dilimini merkezine alacağını biliyoruz. Bizleri yeniden Orta Dünya’ya götürecek olan dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağı'nda geçecek. Yüzüklerin Efendisi dizisinin sadece bir sezonu için Amazon’un kasasından 100 ila 150 milyon dolar arasında bir paranın çıkması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret; ancak yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!