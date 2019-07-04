Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Amazon Studios’un merakla beklenen Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olağanüstü bir bütçe ve cast’e sahip olması beklenen fantastik drama türündeki dizi, Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni Juan Antonio Bayona’ya emanet edildi.

Yaklaşık iki yıl önce, J.R.R. Tolkien’in fantastik kurgu başyapıtı Yüzüklerin Efendisi romanlarının kullanım haklarını televizyon dizisine uyarlamak için satın alan Amazon Studios, görkemli projesini inşa etmeye devam ediyor.

Televizyon için yapılmış en büyük işlerden bir tanesi olması beklenen dizi, gerek evreni gerekse bütçesi ile yakın zaman önce ekranlara veda eden Game of Thrones’u gölgede bırakmayı amaçlıyor. Öyle ki, Yüzüklerin Efendisi dizisinin sadece bir sezonu için 100 ila 150 milyon dolar harcanması bekleniyor.

Deadline, son olarak Jurassic World: Fallen Kingdom’ı yöneten Juan Antonio Bayona’nın, fantastik drama türündeki dizinin ilk iki bölümünü yöneteceğini bildirdi. Bizleri yeniden Orta Dünya’ya götürecek olan seri, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin binlerce yıl öncesinde yaşananlara ışık tutacak.

Bayona aynı zamanda yapımcı ortağı Belén Atienza ile birlikte üretimi üstlenecek. Yüzüklerin Efendisi dizisinin senaryosu JD Payne ve Patrick McKay tarafından kaleme alınıyor. Bu iki ismin yanı sıra Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman’ı (Game of Thrones) da içeren büyük bir yazarlar ordusu, görkemli projede görev alıyor.

Bayona’nın geçtiğimiz yıl vizyona giren son filmi Jurassic World: Fallen Kingdom, dünya genelinde 1.3 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. The Impossible ve A Monster Calls gibi filmlerde de imzası bulunan Bayona, aynı zamanda Showtime'ın hit dizisi Penny Dreadful'ın ilk iki bölümünü de yönetmişti.