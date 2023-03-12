Yüzüklerin Efendisi: Gollum Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Gösterildiği ilk günden beri uzun yıllardır merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Gollum oyununun arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Oyun hikayesini anlatan tanıtım fragmanı paylaşıldı.

J. R. R Tolkien tarafından yaratılan Orta Dünya külliyatının en önemli karakterlerinden biri olan Gollum'un hayatına odaklanacağımız oyun, Orta Dünya'nın en derin çukurlarından en yüksek tepelerine kadar Gollum'un Tek Yüzük'ü arayışını anlatacak.

İşte Yüzüklerin Efendisi: Gollum Hikaye Tanıtım Fragmanı

Şimdiye kadar yayınlanan oynanış görüntülerinden ve geliştirici firma Daedalic Entertainment'ın açıklamalarından gizlilik temelli aksiyon-macera oyunu olduğu öğrenilen Yüzüklerin Efendisi: Gollum, klasik hikayeyi bu sefer Gollum'un gözünden anlatacak.

Oyunun hikayesine göre Gollum, Tek Yüzük'ü Dumanlı Dağlar'da Bilbo Baggins'e kaptırdıktan sonra yıllar süren bir arayışa çıkar. Bu sırada Barad-dur'da Sauron'un güçleri tarafından ele geçirilen Gollum, türlü işkenceler sonucunda yüzüğün Bilbo Baggins'te olduğunu söyler.

Daha sonrasında salınan Gollum, bu sefer de Aragorn ve Gandalf tarafından ele geçirilir. Burada da sorgulanan Gollum, orman elflerinin korumasına bırakılır. Ancak bu son değil, yalnızca büyük bir hikayenin başlangıcıdır.

Yüzüklerin Efendisi serisinin üç kitabında da büyük rol oynayan Gollum, hikayenin gelişmesinde ve sonlanmasında da her zaman baş aktör konumunda olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar Yüzük Kardeşliği'nin karşısındaki bir karakter olarak onu tanısak da ilk defa Yüzüklerin Efendisi: Gollum oyunuyla birlikte hikayeyi onun tarafından dinleme ve onu anlama imkanına kavuşacağız.