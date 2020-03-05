Yüzüklerin Efendisi, Kadrosuna Yeni Bir İsim Ekledi

Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi, oyuncu kadrosuna ünlüleri katmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamay göre; Maxim Baldry, başrol için resmi olarak imza attı.

2019 yılı için Baldry' nin oyuncu kadrosunda yer alacağına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak resmi olarak bir açıklama yapılmadı ve Baldry, 2019 yılında oyuncu kadrosunda yer almadı. Ocak ayında Amazon tarafından açıklanan oyuncu listesinde de Baldry'nin yer almaması, ünlü oyuncunun Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncu kadrosunda yer almayacağı söylentilerini doğurdu. Ancak yapılan son açıklamada Maxim Baldry'nin başrol için imza attığı belirtildi.

Maxim Baldry, BBC / HBO draması olan Yıllar ve Yıllar'da rol almıştı. Aynı zamanda oyuncu, çocukken Bay Bean'in Tatilinde ve 2019'un Son Noelinde filmlerinde de oynadı.

1. Dünya Savaşından İlham Alındı

Yüzüklerin Efendisi dizisi, İkinci Çağ'da gerçekleşiyor ancak görünebilecek karakterlere veya dizinin zaman periyodunu ne şekilde ele alacağına dair hiçbir ipucu yok. Çekimleri yeni Zelanda'da devam eden yapımın, geçtiğimiz günlerde setinde bir yaralanma meydana gelmişti.

Dizinin dışında yeni Gollum video oyunu ve yaklaşan Yüzüklerin Efendisi MMO'su çok daha fazla ayrıntıya sahip.

Serinin hayranları, dizi için 1. Dünya savaşından ilham alındığını söylüyor.