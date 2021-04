Yüzüklerin Efendisi Sovyet Versiyon Yeniden Ortaya Çıktı!

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi Sovyet versiyon 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. 1991'e dayanan bir saat uzunluktaki uyarlama, iki video halinde dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından YouTube'a yüklendi.

Film, üçlemenin ilk kitabı olan The Fellowship of the Ring yani Yüzüklerin Kardeşliği'ne odaklanıyor. İlk olarak 1991 yılında televizyonda yayımlanan ve bir daha hiçbir şekilde yayımlanmayan filmin onu ilk yayımlandığında izleyenler tarafından sonsuza kadar kaybolduğu düşünülüyordu.

Seneler önce televizyonda yayımlanan ve ilk yayın tarihinden seneler sonra sanki hiç yayımlanmamışçasına ortadan kaybolan film oldukça düşük bütçe ile çekilen bir filmdi ve o zaman bile başka bir çağa aitmiş gibi gerçekçi bir şekilde görünebilmişti. Kostümler geçmişi anımsatmakta çok başarılı bir şekilde hazırlanmış ve sahnelerin çoğu bir film sahnesinden çok tiyatrodan alınmış gibi görünüyordu.

Rock grubu Akvarium'dan Andrei Romanov'un bestelediği müzik, Leningrad TV'nin arşivlerinde kaybolmadan önce televizyonda sadece bir kez yayımlandığı bilinen filme oldukça etkileyici bir Sovyet havası katmıştı.

Leningrad TV'nin yerine geçen 5TV, dönemin en etkileyici ve gerçekçi filmlerinden birini geçen hafta aniden YouTube'da yayımlayana kadar filmin varlığından dahi çok az kişi haberdardı. Birinci bölüm ve ikinci bölüm olmak üzere iki ayrı video halinde yayımlanan film sadece birkaç gün içerisinde 800.000'den fazla görüntüleme sayısına ulaştı.

Filme ne olduğunu merak eden kişileri aldığı ani kararla hem şaşırtan hem de onlarda nostaljik duygular uyandıran kanala sayısız kişi yorum yaptı. Yorum yapan kişilerden bir tanesi de filmi bulan ve yeniden yayına alan kişiye övgüler sıraladı.

Yüzüklerin Efendisi Sovyet versiyonunun çok düşük bir bütçe ile çekilmesi ve ilk yayın tarihinin üzerinden uzun yıllar geçmesi, onun elbette ki görüntü kalitesi açısından oldukça kötü bir sonuç vermesine neden oluyor. Örneğin sahnenin arka planındaki ögelerin çok sırıttığını söylemek mümkündür.

Yüzüklerin Efendisi Sovyet Versiyon Nasıl İzlenir?

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan film 1. ve 2. bölüm olarak yayımlandı. Filmi izlemek için aşağıdaki video oynatıcıları kullanabilirsiniz.

İlk olarak seneler önce yayımlanan film hakkında tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.