Yüzünde Gezen Kurtçuğu Selfie'lerle Takip Etti

Yakın zaman önce yayınlanan bir akademik bir makaleyle akla hayale gelmeyecek bir rahatsızlık gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir kadının yüzünde gezici parazit kurtçuk olduğu tespit edildi, kurtçuğun iki haftalık hareketleriyse selfie’lerle izlendi.

Adı verilmeyen kadının okurken içinizi bir garip eden rahatsızlığı, New England Journal of Medicine isimli akademik dergide yayınlanan makaleyle ortaya çıktı. Makalede, 32 yaşındaki kadının yüzünün çeşitli yerlerinde ortaya çıkan kaşıntı, cilt yanması ve göz çevresinde oluşan kabarıklar sebebiyle göz doktoruna başvurduğu söylendi. İlk tetkiklerin ardından müşahede altına alınan kadının sol gözündeki kabarıklığın beş gün sonra yüzünde başka bir noktaya kaydığı, 10 gün sonraysa kabarıklığın dudak bölgesinde görüldüğü ifade edildi. Doktoruna bilgi vermek için her gün selfie çeken kadın, çektiği fotoğraflarla akla hayale gelmeyecek durumu dehşet verici şekilde belgelendirmiş oldu.

Muayeneler sonrasında kadının doktoru, sol üst göz kapağında tespit edilen sorunu “hareketli bir dikdörtgen nodül” olarak isimlendirdiklerini aktardı. Sorunun parazitten kaynaklandığının tespit edilmesinden sonra kısa bir cerrahi müdahaleyle parazit kadının vücudundan alınırken, ameliyat sonrasında parazit üzerinde yapılan DNA testlerinin sonucunda canlının Dirofilaria repens olduğu ortaya çıkarıldı.

D. repens olarak adlandırılan canlının ABD’de yaşamadığı, daha çok Avrupa ve Asya’da görüldüğü söylenirken, talihsiz kadının Moskova ziyareti yaptığı ve canlının bu sırada vücuduna girmiş olabileceği belirtildi. Keza yapılan tam teşhisin ardından kadın, Moskova’ya gittiğinde onlarca kez sivrisinekler tarafından sokulduğunu ifade etti.

Kadının doktoru, D. repens adı verilen kurtçuğun yaşamak için genellikle insan vücudunu tercih etmediği, daha çok köpek ve diğer etoburların vücutlarında görüldüğünü hatırlattı. Diğer pazaritlerin anti-parazit ilaçlarıyla tedavi edildiğini kaydeden doktor, buna rağmen D. repens için kısa bir cerrahi müdahalenin yeterli olduğu vurguladı.