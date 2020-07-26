Z Kuşağı Hayat Beklentisi Çok Yönlü: İşte Araştıma Sonuçları

Yapılan araştırmalar sonucunda; Z kuşağı hayat beklentisi ile alakalı oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı. Özellikle de 18 ve 64 yaş aralığına yapılan bu araştırmalara 278 kişinin katılımı sağlandı. Hadi gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

Son dönemlerin en büyük tartışma konularından bir tanesi olarak görülen Z kuşağı ve onların beklentileri, bilimsel araştırmalara konu oldu. Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca Yıldırım, bu kuşağın öncelikle işbirliği ve diyalog merkezli olduğunu ifade etti. Ayrıca bu gençlerin şeffaf iletişime de büyük önem gösterdiği görüldü.

Z kuşağı hayat beklentisi diğerlerinden farklı

Yapılan araştırmalarda Z kuşağı için liderliğin çok önemli olduğu söylendi. Gençlerde çok hızlı yaşamak da büyük bir dikkat çekiyor. Liderlerin onlarla ilgilenmesini ve onlara değer vermesini de istiyorlar. Ayrıca yöneticilerinden liderlik vasfı bekliyorlar.

Z kuşağına göre liderler standart bir yönetici gibi olmamalı. Emreden, sorgulayan, hükmeden ve sert lider tipinden kesinlikle hoşlanmıyorlar. Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri ile büyüdükleri için iş yerlerinden de böyle bir talepte bulunuyorlar. İş hayatında bir nevi kuşak çatışması yaşandığını söyleyen Yıldırım, her iki kuşak da birbirine adapte olmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ancak iş yaşamında X ve Y kuşağı şu andaki Z kuşağına göre hareket etmek zorunda.

Z kuşağı daha çok mutlu olmak istiyor. Hem sosyal hayatlarında hem de yöneticilerle iletişimlerinde şeffaf olunmasına büyük özen gösteriyorlar. İş dünyasının şimdiden Z kuşağına alışması gerekiyor. Sizce Z kuşağının hayattan başka beklentileri neler olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.