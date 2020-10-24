Z Kuşağının Mobil Uygulama Alışkanlıklarını Gösteren Bir Araştırma Yapıldı!

Mobil uygulama analiz şirketi App Annie, yakın bir zamanda merkezinde Z kuşağının mobil uygulama alışkanlıklarını gösteren bir araştırma yayımladı. Şirket tarafından yapılan araştırmada dünya nüfusunun üçte birini oluşturan 1995 ila 2000'li yıllarda doğmuş gençlerin uygulama kullanım alışkanlıkları ele alındı. Araştırmaya göre bu kuşağın %98'i çocukluk döneminden bu yana akıllı telefon kullanıyor.

Z kuşağı, mobil uygulamalara her yıl ortalama olarak 143 milyar dolarlık bir gelir elde ettiriyor. Araştırma şirketi Apple Annie ise işletmeler ve pazarlama açısından trendlerin ne olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmak için bu gruba dahil olan insanların mobil uygulama kullanma alışkanlıklarını öğrenmenin gerekli olduğunu düşünerek işletmelere ve pazarlamacılara ayrıntılı bir rapor sundu.

Z Kuşağının Mobil Uygulama Alışkanlıkları

Snapchat Ürün Pazarlama Müdürü Skye Featherston tıpkı araştırma şirketi gibi markaların ve işletmelerin kitlesini büyütebilmesi için Z kuşağındaki tüketicilerin tercihlerini anlamanın önemli olduğunu savunuyor ve araştırmanın sonuçlarından elde edilen bilgilerin 2021 yılındaki pazarlama stratejilerinde kullanılmasının çok büyük faydalarının olabileceğini düşünüyor.

Z kuşağının mobil uygulama alışkanlıklarının ele alındığı araştırmada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya, Güney Kore, Türkiye, Almanya, Fransa, Endonezya, Meksika ve Japonya'da 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki trendlerin ortaya çıkarılması amaçlandı. App Annie, Z kuşağı grubuna dahil olan tüketicilerin büyük bir kısmının 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oyun dışı uygulamalara her ay yaklaşık olarak 4,1 saat harcadığını açıkladı.

Şirketin yayımladığı sonuçlara bakıldığında 2020'nin üçüncü çeyrende oyun haricinde kalan söz konusu uygulamaları büyük bir çoğunlukla dünya genelinde en çok kullanım oranına sahip sosyal medya uygulamalarından TikTok ve Snapchat oluşturduğu görülüyor. Bu istatistiksel veri aslında 1995-2000 yıllarında doğmuş insanların daha çok sosyal paylaşım uygulamalarına ilgi duyduğunu gösteriyor.

Z kuşağına dahil olan grup, 2019'un üçüncü çeyreğinde alışveriş uygulamalarına ilgi göstermişti. 2020 yılının üçüncü çeyreğine geldiğimizde bu ilginin hala yoğun bir şekilde sürdüğü görülüyor. Söz konusu uygulamalara duyulan ilgide geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %60'lık bir büyüme meydana geldi. Bu gruptaki insanlar, şirketin araştırmasına göre Y kuşağına kıyasla oyun dışı uygulamalara daha fazla yöneliyor.

Bu elbette ki Z kuşağının hiç video oyunu oynamadığının anlamına gelmiyor. App Annie'nin araştırmasına göre PUBG Mobile ve Free Fire gibi video oyunları, Z kuşağının daha çok ilgisini çekiyor. Kuşağın ilgi duyduğu diğer oyunlar arasında Toon Blast , Candy Crush Saga, Minecraft ve Roblox gibi oyunlar yer alıyor.