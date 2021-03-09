Zack Snyder's Justice League Yanlışlıkla Yayımlandı!

Zack Snyder's Justice League çıkışına çok az bir süre kalmışken HBO Max'te beklenmedik bir karışıklığın ortaya çıkması ile film 1 hafta önceden yayımlandı. Filmi merak içerisinde bekleyen seyirciler, milyonlarca insanın şahit olduğu bu karışıklığın ardından sosyal medyada konu hakkında birbirinden çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Zack Snyder's Justice League Neden Erken Çıktı?

Zack Snyder'ın filmi, dünyanın dört bir yanındaki seyircisi ile buluşturulması planlanan çıkış tarihinden bir hafta önce "yanlışlıkla" yayımlandı. Filmin çıkış tarihine günler kalmışken ve hayranlar gün saymaya başlamışken sosyal medyada yapılan çeşitli paylaşımlar, HBO Max'in filmi yanlışlıkla bir hafta erken yayımladığını gösterdi.

Görünüşe göre HBO Max'in asıl amacı, milyonlarca seyircinin beklediği filmi değil Tom & Jerry'yi yayımlamaktı ancak ortaya çıkan karışıklık yüzünden Tom & Jerry yerine bu film yüklendi. Sosyal medya kullanıcıları, Tom ve Jerry yerine Justice League ile karşılaşınca şaşkınlığını koruyamadı.

Zack Snyder, seyirci kitlesini uzun bir süredir meraklandırmaya devam ediyor. Wonder Woman'ın filmdeki rolünü vurgulayan, Darksied ile savaşan Superman'i öne çıkaran ve Joker'in üzgün halinin nasıl göründüğüne ilişkin küçük ipuçları taşıyan fragmanlar başta olmak üzere filme dair beklentileri arttıracak çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının ortaya attığı iddiaya göre HBO Max'in Tom ve Jerry karışıklığı da seyircilerin beklentisini arttırmak ve ilgisini filme çekmek için ortaya çıktı ancak bazı seyirciler, film tamamen Tom & Jerry adı altında yayımlandığından ötürü bunun tipik bir sızıntı olmadığını ileri sürdü.

Bu olayın araştırılıp araştırılmayacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi ancak hayranların Zack Snyder'ın filmini üç yılı aşkın bir süredir beklediği için bu tür karışıklıklar birçok seyirci açısından hayal kırıklığı yarattı. HBO Max'in projeye yeşil ışık yakmasının nedeni de büyük bir olasılıkla filmle ilgili hayranların isteğini fark etmeleri ve izleyicilere istediklerini vermelerinin mantıklı olduğunu düşünmeleriydi.

Filmin dünya genelinde ne kadar çok insan için önemli olduğu göz önünde tutulduğunda olası bir sızıntının önüne geçmemek için oldukça dikkatli davranılmaması da birçok hayranı hayal kırıklığına uğratmış durumda. Peki, sizin bu olaya dair görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.