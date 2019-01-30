Zack Snyder, Netflix için Zombi Filmi Çekecek

Bir grup paralı asker zombilerle dolu bir bölgedeki kumarhaneyi soymaya çalışırsa ne olur? Bilmiyoruz; ancak Zack Snyder bize göstermek üzere.

Hollywood Reporter, son olarak Justice League filmini yöneten Zack Snyder'ın bir sonraki projesini Netflix için hayata geçireceğini yazdı.

Habere göre, Army of the Dead adındaki film Netflix tarafından finanse edilecek ve dağıtılacak. Senaryo tarafında ise Guy Ritchie’nin King Arthur filmini yazan Joby Harold yer alıyor.

Snyder'ın yeni filmi, bir grup insanın zombi karantina bölgesindeki bir kumarhaneyi soymak için girdikleri maceraya odaklanıyor. Esasen bu filmin 10 yıllık bir geçmişi bulunuyor; ancak Snyder o dönem Watchmen’i çektiği için projenin yönetmenliğine Matthijs van Heijninger Jr. getirilmişti. Buna rağmen film bir türlü nihayete erdirilemedi.

Heijninger Jr., 2011 yılında verdiği röportajda projenin neden bu kadar uzun sürdüğünü şu sözlerle açıklıyor:

“Bu zombi filminin ekstra bir boyutu var. Bunu hala söyleyip söylememe konusunda kararsızlık yaşıyorum… Erkek zombiler insan kadınlara tecavüz eder. Ve evet, sonucunda insan melez zombi bebekler doğar. Bu delilik, zombi türüne yeni bir bakış”

Hollywood Reporter 'a göre Snyder ve ekibi, filmi bu yaz 90 milyon doların üzerinde bir bütçeyle Las Vegas’ta çekecek. Army of the Dead adındaki filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.