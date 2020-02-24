Zam Yapan İlaç Şirketi Davalık Oldu

Çocuklar ve nöbet geçiren hastalar için son derece önemli olan bir ilaca zam gelince şirket davalık oldu. Dava nedeni ise, zam miktarının çok ciddi oranda olması.

İlaç fiyatlarına devasa oranda zam yapılması nedeniyle topluca eylem yapıldı. Kent sakinleri, çılgın fiyatlara karşı ilaç şirketini topa tuttu. Bu kadar sert tepki verilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de, fiyatı artırılan ilacın nöbet geçiren küçük çocuklarda işe yaramasıydı. Şimdi ise, ilaç fiyatlarının çok ciddi miktarlarda artması nedeniyle ebeveynler tedirgin.

İlaçlar son derece kritik konumdaydı

Georgia eyaletine bağlı Marietta şehri, ‘Acthar’ adlı bir kasılma önleyici ilaca yapılan zammı protesto etti. %97.500 oranında zam yapılan ilaç insanları çileden çıkardı. Şehir sakinleri, bu gerekli ilacın aşırı fiyatını, düzeltebilmek için mahkeme yolunu seçti.

Şehrin ileri gelenleri, “Acthar şimdiye kadar hep 40 dolar fiyatla satıldı, ancak Mallinckrodt şirketi ilacın şişe başı fiyatını 39.000 doların üstüne çıkardı. Bu göz çıkaran %97.500 oranındaki zam, Mallinckrodt şirketinin hukuksuz ve haksız davranışının sonucudur.” ifadelerine yer verildi.

Bu eyaletin belgelerinde geçen dava, tazminat ve cezalandırma istemleriyle başlatıldı. Bir eczacı, Acthar‘ın biyolojik’ kategorisinde bulunan bir ilaç olduğunu söyledi. İlacın fiyatındaki bu çok ciddi yükseliş birçok hastanın ailesini zor durumda bırakacak. Peki siz bu hukuksuz artış konusunda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.