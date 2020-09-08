Zaman Gerçekten Yavaşlayıp Hızlanır mı?

Gündelik yaşantınızdan da gözlemlemiş olabileceğiniz gibi zaman mekana, olaylara ve hatta durumlara bağlı olarak uzayıp kısalıyor gibi gözüküyor. Bunu telefonunuzda gördüğünüz saat ile kıyaslamayın çünkü deneyimlerinizden bahsediyoruz. Örneğin çok hasta olduğunuzda, ayrılıklarda ya da bir şeyler beklediğinizde dakikaların saatler gibi geçtiği oluyordur.

En kısa şekilde söyleyebiliriz ki zaman algısı son derece kişiseldir ve deneyimsel zamanın ölçülmesi neredeyse imkansızdır. Peki ama neden?

Zaman Hızlanır ya da Yavaşlar mı?

Zaman algımızın diğer pek çok uyarandan daha fazla dalgalanmasının en temel nedeni, zamanı doğrudan olarak duyularımızla tespit edememizden kaynaklanıyor. Örneğin gözlerimizle ışığı, burnumuzla kokuları ya da dilimizle tatları algılayabiliriz. Ancak zamanın geçişini tespit edebilen bir duyusal sisteme sahip değiliz ve beynimizin dolayı çözümlerine güvenmemiz gerekiyor.

Zamanın göreceli deneyimindeki en büyük faktör dikkattir.

Yani motivasyon ya da harekete geçme dürtüsü tam da burada devreye giriyor. Genellikle hoş olan şeylere yaklaşmayı ve tehdit gibi hoş olmayan şeylerden uzaklaşmayı isteriz. Zaman algımızı değiştiren şey bu yaklaşma ya da uzaklaşma eğilimidir. Yaklaşım motivasyonu zamanın daha hızlı geçmesine yol açarken, uzaklaşma motivasyonu zamanın daha yavaş geçmesine neden olur.

Peki siz bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de bazı anlarda zamanın çok hızlı aktığını ve bazı anlarda zamanın çok yavaş aktığını gözlemlediniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.