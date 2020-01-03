Zaman Makinesini Teorik Olarak Keşfettiğini Açıkladı

Astrofizikçi Ron Mallett, zaman makinesi için önemli açıklamalar yaptı. Mallet, teorik olarka zaman makinesinin yapılabileceğini gösteren veriler elde ettiğini açıkladı. CNN'e konuşan bilim insanı, zamanda yolculuğun mümkün olduğunu aktardı.

Neredeyse bütün hayatını zaman yolcuğu üzerinde düşünerek ve yazarak geçiren Ron Mallett, CNN'e verdiği röportajda zaman makinesi teorisini mümkün kılan matematiksel denklemler ve bilimsel ilkeler keşfettiğini dile getirdi.

10 yaşında kaybettiği babasını ölmeden tekrar görebilmek için hayatını zaman makinesi üzerine çalışmalara adadığını ve bu yolda oluşturduğu akademik kariyerini nihayete erdimek için uğraşlarına devam ettiğini aktaran Mallet, ilk ciddi sonuçları gün yüzüne çıkarmış olabileceğini söyledi.

Mallet'in makinesini anlamak için öncelikle Albert Einstein'ın görelilik teorisi konusunda bilgi sahibi olunması gerekiyor. Einstein'ın uzun yıllar önce ortaya attığı görelilik teorisi uyarınca, herhangi bir cisim ışık hızına yakın hızlara ulaşırsa, onun bulunduğu anda zaman daha yavaş akıyor. Eğer bir uzay mekiğine binen astronotlar, ışık hızında 1 haftalık seyehat yaparlarsa, aynı süre içerisinde Dünya'da 10 yıl gibi bir süre geçiyor. Kısaca Interstellar filminde görselleştirilen durumlar, gerçekten de yaşanabiliyor ve zaman makinesi fikri bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Fizik üzerine çalışan bilim insanlarının büyük çoğunluğu zamanda atlama yapılabileceği konusunda hem fikir durumdalar; ancak büyük çoğunluğu zamanda geri gitmenin mümkün olmadığını savunuyorlar. Ron Mallett ise zamanda geri gitme problemini teorik olarak geliştirdiği bir lazer sistemiyle çözebileceğini savundu.

Mallett zaman makinesi nasıl çalışıyor?

Einstein'ın teorisinde gösterdiği gibi büyük nesneler uzay-zamanı büker ve daha büyük yerçekimi etkileri oluşturur. Yerçekimi etkisinin artmasıyla birlikte zaman daha yavaş akmaya başlar. Mallett da buraya dayanarak, "Uzayı bükebiliyorsanız; katlama şansınız da var. İşte bu yüzden uzay-zaman diyoruz. Uzayda ne oluyorsa zamanda da olabilir." açıklamasını yaptı.

Teorik olarak zamanı geçmişe akacak şekilde bükebileceğine inanan Ron Mallett, bunu mümkün kılmak için ortaya attığı lazer fikrini prototip haline dahi getirdi.

Doğru yerçekimsel alanda lazerli sistemle döngüsel ışık huzmesini yeterli hızlara ulaştırırsak, ortaya bir zaman makinesi çıkarabileceğimizi söyleyen Marrett, buna rağmen diğer fizik profesörleri tarafından henüz onaylanmadı.

Bebek Hitler'i öldüremeyeceksiniz

Astrofizikçi Paul Satter CNN'e verdiği röportajda, "Ortaya atılan fikrin bir zaman makinesi yaratabilecek kadar etkili sonuçları olmayacağını." net bir dille ifade etti. Fikrin sahibi Ron Merrett bile ortaya attığı fikrin henüz teoride olduğunu ve gerçeğe dönüşme ihtimalinin zayıf olduğunu itiraf ediyor; ancak bugüne kadar bir zaman makinesi prototipi yapan ilk kişilerden biri olduğunu gerçeğinin de altını çiziyor.

Ayrıca zaman makinesi mucidi, ortaya çıkan zaman makinesi fikrinin zamanda değişiklik yapılmasını sağlayamayacağını sadece bilginin geriye sarılabileceğini de söyledi. "Kimse bebek Hitler'i öldüremeyecek" gibi bir imza sözle röportajını bitiren Merrett'in fikrinin önümüzdeki yıllarda gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise uzun süre tartışılacak gibi duruyor. Merrett'ten önce kuantum bilgisayarlar üzerinden zaman makinesi fikri gerçekleştirilmeye çalışılmış ve mikrosaniyelik de olsa bir başarı yakalanmıştı.