Zamanı Durdurma Akımı Derinlik Algoritmalarında Kullanılacak

Genellikle sosyal medya akımlarının pek bir işe yaramadığı düşünülür. Sadece kısa bir süreliğine akım haline gelen bazı uygulamalar aslında çok daha farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. İşte buna örnek olabilecek haberimizin detayları.

Mannequin Challenge olarak adlandırılan akımı muhtemelen önemli bir bölümünüz hatırlıyordur. Zamanı kısa bir süreliğine dondurmaya yarayan bu akım, bir ara çok moda oldu. Hareketsiz duran bir grup insanın etrafında döndürülmesi ile ortaya çıkan bu akım, 2016 yılında dünyanın her yerinde kullanıldı. Şimdi ise Google bu akımdan çok daha farklı bir şekilde yararlanacak.

Zamanı durdurma akımı ayrıntılı olarak incelenecek

Yapay zekanın derinlik algoritması kazanabilmesi için bazı canlı örnekler görmesi gerekiyor. Eğer doğal örnekler bulunmazsa şirketler çeşitli yapay unsurlarla bunu karşılamaya çalışır. Google derinlik algoritması için canlı bir örnek buldu.

İnsan hareketlerinin doğal bir şekilde gözlemlenmesi ile ortaya çıkan derinlik algoritması giderek gelişiyor. Yapay zekanın en önemli alanlarından birisi olan bu özellik zamanı durdurma akımı ile daha da fazla gelişecek. Bu insanların zamanı durduklarında yaptıkları işler, Google makinelerine tanıtılacak. Böylece derinlik algoritmaları geliştirilecek.

Hareket halindeki insanların olduğu derinlik testlerinde ise insanın hareket ettiği alanın arkasında kalan bölgeler videonun diğer karelerinden alınan piksellerle doldurulacak ve böylece çok daha orijinal görseller elde edilecek. Peki sizce bu yöntem ile derinlik algoritması oluşturulabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.