Zamanın Sonuna Yolculuğa Hazır mısınız?

YouTube üzerinde yayınlanmış en kaliteli içeriklerden bir tanesi, geçtiğimiz günlerde melodysheep isimli kanal tarafından yayınlandı. Timelapse of the future: A journey of the end of time ya da Türkçe ismiyle Hızlandırılmış Gelecek: Zamanın Sonuna Yolculuk videosunu yayınlayan kanal, bize gelecekte neler olabileceğini gösterdi.

2019 yılını yaşadığımız, neredeyse üçüncü ayını tamamladığımız şu günlerde, zamanın ne kadar hızlı aktığı da gözümüzden kaçmıyor. Uçurumdan yuvarlanırcasına ilerleyen günler sanki hiç bitmeyecek gibi görünmesine rağmen, bundan çok çok uzun bir zaman sonra her şey karanlığa gömülecek, zaman anlamsızlaşacak.

Yukarıdaki fikir üzerinden harekete geçen YouTube kanalı, geleceğin hızlı bir özetini yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren video, sanki 2100’lü yılları anlatacakmış gibi başlamasına rağmen işi biraz daha ileriye götürdü. 2019’dan başlayarak, zamanın anlamsızlaşmaya başladığı noktaya kadar işi götürdü. Bir ara 23 milyar trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon yıla kadar gelen video, 3 milyondan fazla izleme aldı.

Neil Degrasse Tyson tarafından söylenen, "hepimiz birbirimize biyolojik olarak, dünya’ya kimyasal olarak, evren’e atomik olarak bağlıyız. Evrenin içerisindeyiz, evren de bizim içimizde” sözünü bizlere anlatan videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.