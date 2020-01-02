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Zara, Sosyal Medyada Neden Alay Konusu Oldu?

Zara, Sosyal Medyada Neden Alay Konusu Oldu
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya
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Dünyaca ünlü giyim şirketi olan Zara, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Zara'nın mankenleri verdikleri pozlar ile sosyal medyayı ikiye böldü.

Zara Mankenleri Ortalığı Karıştırdı!

Zara mankenleri verdikleri pozlar ile markayı bir anda Twitter'da gündeme oturttu. Zara mankenleri verdikleri pozlar ile sosyal medyada kullanıcılar tarafından alay edildi.

Kimi kullanıcılar pozları beğendiklerini, kimileri ise beğenmediklerini dile getirmeye başladı. Zara mankenleri hakkında yapılan yorumları sizler için bir araya getirdik.

İşte Zara mankenlerinin verdiği ilginç pozlar ve kullanıcıların yorumları:

Sizler Zara mankenlerinin verdikleri pozlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin altında yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: sosyal medya

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