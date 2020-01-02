Zara, Sosyal Medyada Neden Alay Konusu Oldu?

Dünyaca ünlü giyim şirketi olan Zara, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Zara'nın mankenleri verdikleri pozlar ile sosyal medyayı ikiye böldü.

Zara Mankenleri Ortalığı Karıştırdı!

Zara mankenleri verdikleri pozlar ile markayı bir anda Twitter'da gündeme oturttu. Zara mankenleri verdikleri pozlar ile sosyal medyada kullanıcılar tarafından alay edildi.

Kimi kullanıcılar pozları beğendiklerini, kimileri ise beğenmediklerini dile getirmeye başladı. Zara mankenleri hakkında yapılan yorumları sizler için bir araya getirdik.

İşte Zara mankenlerinin verdiği ilginç pozlar ve kullanıcıların yorumları:

Böğrüme vurdular böğrüm ağrıyo şarkısının ilham kaynağını buldum #ZARA pic.twitter.com/rAgieQUZ6A — Merve Okutan (@merveokutann) January 1, 2020

zara psikopat kreasyonu pic.twitter.com/z7ndoeNWTW — bayram oğlu emre (@emrekosapinar) January 2, 2020

Zaranın Bağcılar çıkışlı bir marka olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam #ZARA pic.twitter.com/veL6SEQXvm — NUR (@zehranurguness) January 1, 2020

#Zara nın Ay belim tutuldu krasyonu 😁😁 2020 modasini nasil buldunuz 😂 pic.twitter.com/zxNK1InOvE — Ömrümüz gri...!🐞🐞 (@omrumuz_gri) January 2, 2020

Sizler Zara mankenlerinin verdikleri pozlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin altında yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!