Kaspersky, Zararlı Minecraft Uygulamaları Tespit Etti
Zararlı Minecraft uygulamaları, akıllı telefon kullanıcılarının güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Peki, zararlı yazılımlardan korunmak için neler yapılmalı?
Kaspersky Araştırmacıları, zararlı Minecraft uygulamaları keşfetti. Araştırmacılar daha önce Google Play Store'da Minecraft'a ek özellik sunduğunu iddia eden yirmiden fazla uygulama tespit etmişti. Görünüşe göre dolandırıcılar, yeni zararlı uygulamaları uygulama mağazasına yüklemeye devam ediyor.
Zararlı Minecraft Uygulamaları Tehlike Saçıyor
Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Minecraft, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Kaspersky araştırmacıları daha önce uygulama mağazalarında Minecraft'a ekstra özellikler sunduğunu iddia eden 20'yi aşkın kötü amaçlı uygulamayı tespit etmişti. Tespit edilen uygulamalar resmi mağazalardan silinmişti fakat araştırmacılar, yeni zararlı uygulamalar keşfetti.
Araştırmacılar, oyun içi mod paketleri olduğu iddia edilenler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları analiz etti. Google Play Store üzerinden ulaşılabilen bazı zararlı uygulamaların sosyal medya hesaplarını çalmayı hedeflediği ve reklam yazılımı içerdiği ortaya çıktı.
Tim Cook: Android, iOS'ten Çok Daha Tehlikeli!
Tim Cook, Android işletim sistemi ile ilgili oldukça endişe verici bir iddiada bulundu. Cook, Android'in iOS'ten 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılıma sahip olduğunu söyledi.
Reklam yazılımı içeren uygulamalar, kullanıcıları yoğun bir şekilde reklamlara maruz bırakıyor vecihazların normal kullanımına engel olan pek çok uygulama tespit etti. Reklamların gösterilmesi için cihazlarda söz konus uygulamaların açık olması da gerekli değil.
Söz konus uygulamalar, simgelerinin gizlenmesine olanak sağlayan ek modüller yükleyebiliyor, aniden bir internet tarayıcısı sekmesi açabiliyor, Google Play Store'da uygulama sayfalarını görüntüleyebiliyor ve hatta kullanıcının izni olmadan YouTube üzerinden video göstererek telefonun kullanımını engelliyor.
Uzmanlar, Google Play Store'da sahte bir reklam ağı uygulaması ve TikTok'ta reklam vermek için kullanılan sahte bir istemci ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcının bu uygulamalar üzerinden Facebook kimlik bilgilerini paylaşması, hesabının çalışmasına neden oluyor.
Kötü Amaçlı Uygulamalardan Korunmak İçin Neler Yapılabilir?
Kaspersky uzmanları, kötü amaçlı uygulamalardan korunmak için yapılabilecek yöntemleri sıraladı.
- Şüpheli internet sitelerinden ya da korsan platformlardan mod indirmeyin. Crack, hile, modlarda kötü amaçlı yazılım olma ihtimali oldukça yüksek.
- Akıllı telefonunuza Kaspersky Internet Security for Android gibi bir antivirüs uygulaması yükleyin.
- Oyun oynarken antivirüsü kapatmamalısınız. Kaspersky Security Cloud'da yer alan oyun modu, oyun esnasında antivirüsün çok fazla sistem kaynağı tüketmesini engeller. Performans veya kare hızı üzerinde herhangi bir etkisi olmadan kullanıcılarıın güvende kalmasını sağlar.
- İnternet tarayıcısını yeniden yüklemek ya da ayarları değiştirmek sizi kötü amaçlı yazılımdan kurtarmaz. İlk olarak kullanıcının kötü amaçlı uygulamayı tanımlaması ve silmesi gerekir. Bu işlem için cihazın ayarlar sayfasında yer alan uygulamaların tam listesine göz atarak yapabilirsiniz.
- Oyunları resmi kaynaklardan satın almalısınız. Bir oyunu satın alıp indirmeden önce uygulamanın ve dağıtıcının itibarını kontrol edin.
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