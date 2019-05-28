Zararlı Mobil Bankacılık Yazılımları Uçuşa Geçti

Kaspersky Lab araştırmacıları, kullanıcıların kimlik bilgilerini ve banka hesaplarındaki paraları çalmak için tasarlanan zararlı yazılımların sayısında endişe verici bir artış tespit etti.

Sahte Uygulamalarda Patlama Yaşanıyor

2019’un ilk çeyreğinde araştırmacılar bu tür 29.841 dosya buldu. 2018’in 4. çeyreğinde bu rakam 18.501’di. Genel olarak 300.000’den fazla kullanıcı saldırıya uğradı. Şirketin 2019’un 1. çeyreğine ait BT tehditleri gelişimi raporunda elde edilen önemli bulgulardan biri bu oldu. Mobil bankacılık Truva atları, en hızlı gelişen, esnek ve tehlikeli zararlı yazılım türleri arasında yer alıyor.

Bu yazılımlar genellikle mobil cihaz kullanıcılarının banka hesaplarından para çalmakta kullanılıyor. Ancak bazı durumlarda bu amaçtan sapıp, farklı tür kimlik bilgilerine erişmek için de kullanılabiliyorlar. Zararlı yazılımlar genel olarak, bankacılık uygulaması gibi yasal bir uygulama şeklinde görünüyor. Kurbanlar gerçek bankacılık uygulamasına girmeye çalıştığında saldırganlar da buna erişebiliyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, "Zararlı mobil finans yazılımlarının hızlı büyümesi rahatsız edici. Suçlular dağıtım mekanizmalarını da giderek daha mükemmel hale getiriyor. Örneğin, bankacılık Truva atlarının güvenlik radarına yakalanmasını önleyen katmanlar bu mekanizmalardan yalnızca biri. Bu şekilde, zararlı kısım yalnızca cihaza kurulduktan sonra ortaya çıkıyor." dedi.

2019 1. çeyrek raporunda yer alan diğer çevrimiçi tehdit istatistikleri şu şekilde: Kaspersky Lab çözümleri, kaynakları dünya genelinde 203 ülkede yer alan 843.096.461 zararlı saldırıyı tespit edip engelledi. İnternet antivirüs bileşenleri 113.640.221 adet benzersiz URL’nin zararlı olduğunu tanımladı. 243.604 kullanıcının bilgisayarına, banka hesaplarına internet üzerinden erişerek hırsızlık yapma amacı taşıyan zararlı yazılım bulaştırılmaya çalışıldı.