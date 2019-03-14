Zararlı Reklam Kodu Bulunan Uygulamalar 150 Milyon Kez İndirilmiş

İnternet devi Google, içinde kötü amaçlı reklam yazılımı bulunan çoğu oyun 210 uygulamayı Play Store’dan kaldırdı. Söz konusu uygulamalar kaldırılmadan önce toplam 150 milyon kez indirilmiş.

Play Store’daki 200’e yakın uygulamada zararlı reklam kodu bulunduğu iddiası, ilk olarak İsrail merkezli yazılım şirketi Check Point tarafından dile getirilmişti.

Check Point araştırmacıları tarafından keşfedilen bu arka kapı, telefonların uygulama dışında da reklam göstermesine, kullanıcıları web sitelerine yönlendirmesine ve yeni uygulamalar indirilmesine neden oluyor.

Google, Check Point araştırmacıları ile iletişime geçtikten sonra SimBad adı verilen zararlı reklam kodunu barındıran 210 uygulamayı Play Store mağazasından kaldırdı. Fakat söz konusu uygulamaların yalnızca birkaç kullanıcı ile sınırlı olmadığı görülüyor.

Kötü amaçlı reklam yazılımı içeren uygulamaların toplam 150 milyon indirmesi bulunuyor. Reklam kodundan etkilenen uygulamaların birçoğunu ise oyunlar oluşturuyor. Örneğin; popüler simülatör oyunu Snow Heavy Excavator Simulator tam 10 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş durumda.

Real Tractor Farming Simulator, Heavy Mountain Bus Simulator 2018, Hummer taxi limo simulator, Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator ve Sea Animals Truck Transport Simulator ise zararlı reklam kodu bulunan diğer oyunlardan. Bu uygulamaların birçoğu 2017’den beri Play Store’da yer alıyor.

Google, uygulamaları mağazada listelemeden önce topluluk kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Fakat bu sürecin App Store kadar zorlayıcı olmadığını söylemekte fayda var. Şirket her ne kadar zararlı yazılımları Play Store’dan uzak tutmak için önemli bir çaba gösterse de, hala kötü amaçlı uygulamaların Android ekosistemindeki varlığına son verebilmiş değil.