Düzinelerce Zararlı Uygulama Play Store’dan Kaldırıldı!

13 düzineden fazla zararlı uygulama Play Store’dan kaldırıldı. Google’ın Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu uygulamaları içeren mağazadan kaldırılmasında karar kılınan uygulamaların içerisinde reklamlarla kullanıcının genel deneyimini olumsuz etkileyen uygulamalar yer aldı. Bu uygulamalarda kullanıcı deneyimini önemsemeden zararlı reklamlar göstermek genellikle para kazanmak için yapılır.

Google’ın bu tür reklamları içeren uygulamaları Play Store’dan kaldırmak için yeni kuralları uygulamaya geçirmesinin nedeni yukarıda bahsedilen sorundan kaynaklanıyor. Şirketin yeni kurallarına rağmen Play Store’da kurallara aykırı davranan hala birçok uygulama yer alıyordu. Şirket kısa bir süre önce rahatsız edici seviyede reklam içeren 164 uygulamayı Play Store’dan kaldırdı ancak buradaki asıl sorun, bu uygulamaların kaldırılmadan önce on milyon (10.018.820) kez indirilmesidir. Bu da milyonlarca kullanıcının genel deneyiminin mahvolduğu anlamına geliyor.

Kullanıcı deneyiminin iyi durumda kalması için bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bu tür reklamlar içeren uygulamalar genellikle orijinal uygulamaları taklit eden sahte uygulamalardan oluşuyor. İnsanlar bu nedenle orijinal uygulama yerine sahte uygulama indiriyor. Google’ın sahte uygulamaların önüne geçmesi için de sağlam adımlar atmaya ihtiyacı var ki uygulama mağazasından düzenli olarak kaldırdığı uygulamalarla bu konu ile ilgili adımlar attığını gösteriyor.

Hangi Zararlı Uygulamalar Play Store’dan Kaldırıldı?

Daha önce yüklemiş olma ihtimalinize karşı aşağıda yer alan listedeki uygulamaları kontrol etmenizde fayda var. Aşağıdaki uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz ilgili uygulamaları hemen akıllı telefonunuzdan kaldırın.