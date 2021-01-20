Düzinelerce Zararlı Uygulama Play Store’dan Kaldırıldı!

13 düzineden fazla zararlı uygulama Play Store’dan kaldırıldı. Google’ın Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu uygulamaları içeren mağazadan kaldırılmasında karar kılınan uygulamaların içerisinde reklamlarla kullanıcının genel deneyimini olumsuz etkileyen uygulamalar yer aldı. Bu uygulamalarda kullanıcı deneyimini önemsemeden zararlı reklamlar göstermek genellikle para kazanmak için yapılır.
Google’ın bu tür reklamları içeren uygulamaları Play Store’dan kaldırmak için yeni kuralları uygulamaya geçirmesinin nedeni yukarıda bahsedilen sorundan kaynaklanıyor. Şirketin yeni kurallarına rağmen Play Store’da kurallara aykırı davranan hala birçok uygulama yer alıyordu. Şirket kısa bir süre önce rahatsız edici seviyede reklam içeren 164 uygulamayı Play Store’dan kaldırdı ancak buradaki asıl sorun, bu uygulamaların kaldırılmadan önce on milyon (10.018.820) kez indirilmesidir. Bu da milyonlarca kullanıcının genel deneyiminin mahvolduğu anlamına geliyor.
Kullanıcı deneyiminin iyi durumda kalması için bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bu tür reklamlar içeren uygulamalar genellikle orijinal uygulamaları taklit eden sahte uygulamalardan oluşuyor. İnsanlar bu nedenle orijinal uygulama yerine sahte uygulama indiriyor. Google’ın sahte uygulamaların önüne geçmesi için de sağlam adımlar atmaya ihtiyacı var ki uygulama mağazasından düzenli olarak kaldırdığı uygulamalarla bu konu ile ilgili adımlar attığını gösteriyor.
Hangi Zararlı Uygulamalar Play Store’dan Kaldırıldı?
Daha önce yüklemiş olma ihtimalinize karşı aşağıda yer alan listedeki uygulamaları kontrol etmenizde fayda var. Aşağıdaki uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz ilgili uygulamaları hemen akıllı telefonunuzdan kaldırın.
- 3D Photo Editor (50.000 İndirme)
- 3D Tattoo Photo Editor & Ideas (10 İndirme)
- Applock 2020 - App Locker & privacy guard (1.000 İndirme)
- AppLock New 2019 – Privacy Zone & Lock your apps (1.000.000 İndirme)
- Assistive Touch 2020 (10.000 İndirme)
- Audio Video Editor (10.000 İndirme)
- Audio Video Mixer (1.000 İndirme)
- Battery Saver Pro 2020 - New Power Saver (100.000 İndirme)
- Block Puzzle 102: New Tentris Mania (1.000 İndirme)
- Chronometer (10.000 İndirme)
- DJ Mixer Studio 2018 (1.000.000 İndirme)
- GPS Speedometer (100.000 İndirme)
- Graffiti Photo Editor - Graffiti Creator (500 İndirme)
- iSwipe Phone X (5.000.000 İndirme)
- Lock app with Password - Applock All App Protector (100.000 İndirme)
- loudest alarm clock ever (10,000 İndirme)
- Lovedays Memory 2020 - Love Counter Together (500 İndirme)
- Magnifier Zoom + Flashlight (100 İndirme)
- Max Cleaner - Speed Booster Pro 2021 (100 İndirme)
- Motocross Racing 2018 (10.000 İndirme)
- Name Art Photo Editor (10.000 İndirme)
- Nox Cool Master - Cool Down 2020 (1.000 İndirme)
- OS 13 Launcher - Phone 11 Pro Launcher (50.000 İndirme)
- OS Launcher 12 for iPhone X (100.000 İndirme)
- Photo Editor Awesome Frame Effects 3D (1.000 İndirme)
- Rain Photo Maker - Rain Effect Editor (10 İndirme)
- Repair System For Android & Speed Booster (100 İndirme)
- Ringtone maker - Mp3 cutter (1.000.000 İndirme)
- Ringtone Maker Ultimate: New Mp3 Cutter (100.000 İndirme)
- Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe (50.000 İndirme)
- Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster (1.000 İndirme)
- Super Phone Cleaner 2020 (1.000 İndirme)
- Video Music Cutter & Merge Studio (100.000 İndirme)
- Wifi File Transfer 2019 (500 İndirme)
- Wifi Key - Free Master Wifi (100,000 İndirme)
- Wifi Speed Test (500,000 İndirme)
- Wps Tester (500,000 İndirme)
- WPS WPA Wifi Test (100,000 İndirme)
- 100 mb Internet Speed Test - Broadband Speed Test
- 2 Ways Call Recorder Automatic, Record Phone Calls
- 3D Awesome Frame Effects
- 3D Photo Frames Effects & 3D Art Photo Maker
- Animals Sound Ringtones Real Free
- Anti WannaCry Virus - Android
- Antivirus - Virus Remover
- Antivirus 2017
- Antivirus 2017
- Antivirus 2017
- Antivirus 2017 & Cleaner
- Antivirus 2017 & Cleaner
- Antivirus 2020, Cleaner & Booster
- Antivirus For Android
- Antivirus Pro 2017
- Assistive Touch 2018
- Audio Video Editor Mixer 2019 - Video Cutter
- AV Antivirus 2017
- Battery Doctor - Power Battery 2018
- Battery Doctor 2018 - Fast Charger
- Battery Saver - Fast Charging
- Battery Saver - Saving Battry
- Battery Saver Pro
- BeanPro Antivirus
- Big Front - Change Front Size
- boost clean (junk cleaner pro)
- Calculator
- Call Block Blacklist and Block SMS Easy
- Call Recorder For Android
- Chinese Chess
- Clean My Android - Antivirus
- cleaner booster -ultra security-
- Collage Maker
- Control Center IOS 12 - Phone X Control Center
- Cool Master -CPU Device Cooler
- Disk-clean-suite
- Don't Stop Eighth Note
- Don't Stop Eighth Note
- Don't Stop Eighth Note 2
- Don't Stop Eighth Note Zombie
- Eighth Note
- Eighth Note V2
- Eighth Note: Yasuhati
- Fast Charger - Dr Battery 2017
- Feeding Fish
- Followers - Unfollowers For Insta
- free antivirus
- Free Antivirus-Mobile Security
- Free VPN Proxy - Unlimited VPN & Wifi Security
- Get Followers Up 2019
- Get Followers Up 2020
- GPS Navigation
- Holy Bible
- How Fast is My Internet - High Internet Speed Test
- Internet Speed Check 2019
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- Internet Speed Test
- Internet Speed Test APK
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- K-Lock gallery picture & video
- Learn Excel 2019
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