Youtube'da "Çocuklara Yönelik" Zararlı Videolar Kaldırıldı

YouTube’da son zamanlarda çocuklara yönelik hazırlanan çirkin animasyon filmlerinin artması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BTK ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Milyonlarca izlemeye ulaşan çocuk videolarının çoğunun engellendiği, kanalların kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

YouTube Çocuk Videolarına Dikkat!

YouTube’u yetişkinler kadar çocuklar da kullanıyor ve platformda küçük yaşta izleyicilere yönelik hazırlanmış milyonlarca içerik var. Özellikle çocuk kanallarının hazırladığı videolar minikleri ekran başına kilitliyor. Bu kanalların abone sayısı milyonlarca, her videoları da kısa sürede binlerce, gün sonunda milyonlarca izlemeye ulaşıyor. Bu videolar arasında ne yazık ki çirkin videolar da bulunuyor. Son zamanlarda yayınlanan, her biri 300 bin ile 4 milyon izlenme oranlarına sahip animasyon videoları buna örnek. İğrenç diyalogların döndüğü bu videolara tepki sosyal medyada “çocuk istismarı” etiketiyle gösterildi ve çok geçmeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Dört YouTube Kanalına İşlem!

Bakanlık, söz konusu paylaşımları yapan dört YouTube kanalına (Gerçek Hikayeler, Hikayem Bitmedi, İşte Benim Hikayem, Hayatın Penceresi) ilişkin YouTube yönetimi ve ilgili makamlarla iletişime geçerek savcılığa başvuruda bulundu. Aile Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında “Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur.” ifadeleri kullanıldı. Ailelere çocukların izlediği içerikleri takip etmeleri hususunda uyarı yapıldı.

BTK ve EGM Hemen Harekete Geçti

Açıklamanın ardından BTK devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi. EGM de sosyal medya üzerinden genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

YouTube Kids: Çocuklara Özel YouTube

YouTube’da filtreleme seçenekleri bulunsa da zararlı videoları engellemek için yeterli değil. Bu nedenle YouTube videolarının ebeveyn gözetiminde izlenmesi veya çocuklara özel hazırlanmış YouTube uygulamasının “YouTube Kids” yüklenmesi tavsiyemizdir.