Zehirli Bitkilerden Elde Edilen Molekül Koronavirüsü Engelliyor

'Ölümcül havuç' olarak bilinen bir grup zehirli bitkiden elde edilen bitki bazlı antiviral hücre thapsigargin (TG), laboratuvardaki tüm SARS-CoV-2 varyantlarına, hızlı yayılan Delta dahil, etkili görünüyor. Zehirli bitki molekülü Koronavirüse karşı yeni bir ilaç olabilir mi?

Şubat ayında yayınlanan önceki bir çalışma, TG'nin bir dizi virüse karşı etkili olabileceğini gösterdi. Aynı araştırma ekibinin bu son çalışması, SARS-CoV-2 geliştikçe antiviralin de geride kalmadığını doğruluyor.

Laboratuvardaki hücre kültürleri üzerinde yapılan testlerde, enfeksiyondan önce veya aktif enfeksiyon sırasında verilen TG dozlarının, SARS-CoV-2 varyantlarını inhibe ettiği, geniş ve güçlü bir koruyucu yanıtı tetiklediği gösterildi.

Araştırmacılar yayınlanan makalelerinde, "Enfeksiyon öncesi tek bir hazırlama dozu, tüm tek varyantlı enfeksiyonları ve birlikte enfeksiyonun her kombinasyonunu kontrollere göre yüzde 95'ten daha fazla etkili bir şekilde bloke etti." diye yazıyor.

Konak merkezli bir antiviral olarak TG, SARS-CoV-2 gibi virüslerin konak hücrelerde kendilerini kopyalamak ve vücuda yayılmak için kaçırdığı bazı mekanizmaları kırıyor gibi görünüyor.

"Grip virüsü, solunum sinsityal virüsü ve SARS-CoV-2 dahil olmak üzere koronavirüslerde örneklendiği gibi mevcut tüm veriler (bizim ve diğerleri tarafından oluşturulan), TG'nin viral girişi engellemediğini, bunun yerine virüs replikasyonunu engellemek için hücre içi yolları tetiklediğini gösteriyor."

Zehirli bitki molekülü Koronavirüsü nasıl engelliyor?

Hücre kültürü çalışması ayrıca Delta varyantının daha yüksek replikasyon oranını ve hücreden hücreye aktarım hızını doğruladı: koronavirüsün Alfa varyantının dört katı ve Beta varyantının dokuz katı oranında yayıldığı bulundu.

Dahası Delta varyantı, ortak enfeksiyonlar meydana geldiğinde diğer varyantların çoğalmasını hızlandırabilir. Birisi aynı anda iki SARS-CoV-2 varyantına yenik düşerse, Delta diğer varyantlar için ekstra bir destek görevi görür.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesinde Veteriner Moleküler Tıp profesörü Kin-Chow Chang, "Bu varyantın açıkça en bulaşıcı olduğunu ve koenfeksiyonlarda diğer varyantların üretimini teşvik ettiğini göstermiş olsak da, TG'nin hepsine karşı aynı derecede etkili olduğunu göstermekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Aşılar, SARS-CoV-2 ile enfekte olma riskini büyük ölçüde azaltsa da riski tamamen azaltmazlar. Ayrıca kendilerini virüse karşı korumak için baskıyı kabul edemeyen çok sayıda insan var.

Bunu akılda tutarak, COVID-19'a karşı yeni tedaviler bulmak, devam eden küresel salgını kontrol etmek için yüksek bir öncelik olmaya devam edecek. TG'nin gelecekteki varyantlara karşı bu kadar etkili olacağı kesin değil, ancak işaretler iyi.