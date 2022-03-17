Zelenski, Ukrayna'da Kripto Endüstrisini Yasallaştıran Yasa Tasarısını İmzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısı sayesinde kripto para birimleri yakında Ukrayna'da yasal bir varlık sınıfı olacak.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, bugün hem yabancı hem de Ukrayna kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermesine izin verildiğini attığı tweet ile duyurdu. Kripto şirketleri yakında Ukrayna bankalarında hesap açabilecekler. Dünya, Ukrayna ordusu, yardım grupları, bilgisayar korsanları ve sıradan vatandaşlar da dâhil olmak üzere Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya tahmini 100 milyon dolarlık kripto bağışı gönderdi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı yasanın imzalandığını duyurduğu tweet'te "Bu Yasanın Devlet Başkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'daki Kripto Para Borsasının Durumu

Kripto para birimi Ukrayna'da teknik olarak yasa dışı değildi (bu nedenle milyonlarca bağış yapılabildi ve kripto benimseme konusunda Ukrayna lider ülke statüsünde) ancak Ukrayna'daki dijital varlıklar aşağı yukarı gri bir bölgede faaliyet gösteriyor. Örneğin Ukrayna'daki ne insanlar ne de şirketler piyasada kriptoya sahip olamıyordu ve de ticaretini yapamıyordu. Son yıllarda Ukrayna ve Doğu Avrupa'da kripto suçlarında ve kara para aklamada yaşanan ani artış, ülke hükümetinin endüstriyi daha da dikkate almasına yol açtı.

Yeni yasa, Ukrayna'nın gelişen kripto endüstrisinin var olması için yasal bir çerçeve ortaya koyuyor ve ayrıca Ukrayna Ulusal Bankası ve Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu düzenleyici olarak görevlendiriyor. Ayrıca Ukrayna'daki kripto endüstrisini daha da meşrulaştıracak olan kriptoyla ilgili daha fazla yasa ve vergi imkânlarının önünü açıyor.