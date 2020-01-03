Zens Apple'ın Yapamadığını Yaptı!

Apple ilk kez Eylül 2017 tarihinde duyurusunu gerçekleştirdiği AirPower kablosuz şarj cihazını uzun ve yoğun çabalara karşı hayata geçiremedi. 30 Mart 2019 tarihinde açıklama yapan şirket "Çok fazla çaba harcamamıza karşın AirPower'ın yüksek beklentimizi karşılamayacağını anlayıp bu projeyi iptal etmeye karar verdik. Bu lansmanı dört gözle bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. Hala geleceğin kablosuz olduğuna inanıyoruz." demiş ve projenin resmi olarak iptal edildiğini vurgulamıştı.

Yaklaşık on sekiz ay süren çabaların hepsi çöpe atılmış ve pek de beklenmeyecek bir şekilde Apple bu konuda başarısız olduğunu kabul etmişti. Üstelik kablosuz şarj cihazı yapmakta zorlanan bu şirketin şu an dünyanın en değerli şirketi olduğunu vurgulayalım

Öte taraftan Zens geçtiğimiz saatlerde yeni kablosuz şarj cihazını satışa sundu. Zens Liberty olarak adlandırılan bu cihaz aynı anda iki cihazı şarj edebilme yeteneğine sahip on altı adet kablosuz şarj bobinini içerisinde barındırıyor. Evet, pek çoğunuzun Zens'ten haberinin olmadığının farkındayız.

Temel olarak iki farklı versiyona sahip olan Liberty kumaş yüzeyli ve cam yüzeyli olmak üzere iki farklı tasarım sunuyor. Kumaş yüzeyli modelin fiyatı 140 dolar iken cam yüzeyli modelin fiyatı 180 dolar olarak belirlenmiş durumda. Temel olarak anladığınız gibi birisi size cihazın içerisini görebilme fırsatı sunuyor.

Açıklanan verilere göre 30W çıkış gücü bulunan cihaz iki cihazı aynı anda şarj ettiği durumda cihaz başına 15W çıkış sağlayabiliyor. Ayrıca üçüncü bir cihazı şarj etmek isterseniz USB-A konnektörü de cihazda yer alıyor. Cihaz diğer cihazları beslerken USB-C konnektörü üzerinden 60W giriş ile besleniyor.

Bununla birlikte yüzey içerisinde yayılmış olan kablosuz şarj bobinleri ile birlikte herhangi bir alan aramak zorunda kalmadan istediğiniz yerde şarj imkanına sahip olacaksınız. Bu modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu aşamada bilinmiyor olsa da satılmasını beklemiyoruz.