Zens, 2023'e Özel Yeni Apple Şarj Cihazlarını Tanıttı

Zens, CES 2023'te yeni yılı kutlamak için aralarında iPad ve MagSafe'li iPhone'lar için bir şarj istasyonunun da bulunduğu bir dizi yeni şarj cihazını tanıttı. Hollandalı şirket, iPad, MagSafe'li iPhone'lar, AirPods ve Apple Watch için Dünya'nın ilk 4'ü 1 arada şarj istasyonu olarak adlandırdığı ürünü piyasaya sürüyor.

Yeni 4'ü 1 Arada Şarj İstasyonu

Kullanıcılar artık bir iPad'i standa dikey olarak yerleştirebilir ve USB-C konektörü aracılığıyla şarj edebilir. Konektörün yüksekliği manuel olarak ayarlanabiliyor ve bu nedenle çoğu iPad kılıfıyla da uyumlu. Standın konumu, iPad için bir çalışma istasyonu olarak işlev görmesini sağlıyor ve şarj istasyonunun ön tarafında Apple Pencil'ı saklamak için özel bir nokta da bulunuyor.

İstasyona iPad'i ve diğer üç Apple aygıtını şarj etmek için yeterli güç sağlayan güçlü bir 45W adaptör de dâhil. 15W hızlı şarj sağlayan MagSafe şarj cihazı iPhone 12 ve sonraki modelleri destekliyor. Kablosuz olarak şarj edilebilen AirPods ve Apple Watch'un da aynı anda şarj edilebilmesi, bu cihazı türünün tek örneği bir şarj cihazı hâline getiriyor. Cihaz ayrıca MFM, MFi ve Qi sertifikalarına da sahip.

Zens'ten Daha Fazla Şarj Cihazı

Zens ayrıca yeni yıla girerken kablosuz 4'ü 1 arada MagSafe + Watch şarj istasyonunu ve 2'si 1 arada MagSafe + Watch seyahat şarj cihazını da piyasaya sürüyor. Kablosuz 4'ü 1 arada MagSafe + Watch şarj istasyonu ile kullanıcılar dört aygıtı aynı anda hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

Apple Watch şarj cihazı, Apple Watch Ultra da dâhil olmak üzere tüm Apple Watch serileri ile uyumlu. Ayrıca 5W Qi şarj pedi AirPods'un veya Qi uyumlu diğer aygıtların kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlıyor.

Şarj cihazının sağ tarafındaki yerleşik USB-C 18W bağlantı noktası, dördüncü aygıtın şarj edilmesini sağlıyor. Bu şarj cihazı yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmıştır ve 45W USB-C PD evrensel güç adaptörü ile birlikte geliyor.

Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik

Zens tüm bu ürünleri ön siparişe açtı ve Ocak ayı sonundan önce sevkiyata başlamayı bekliyor.

iPad, iPhone, AirPods ve Apple Watch için 4'ü 1 arada Şarj İstasyonu siyah renkte 179,99 dolar'a satılırken, 4'ü 1 arada MagSafe + Watch istasyonu siyah veya beyaz renkte 149,99 dolar'a satılıyor. Son olarak 2'si 1 arada MagSafe + Watch seyahat şarj cihazı 99,99 dolar ve beyaz renkte.