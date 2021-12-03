Elon Musk ve Kim Kardashian'ın Üye Olduğu Zero Bond Kulübü

Zero Bond kulübü özellikleri ve üyelik fiyatı ortaya çıktı. New York City'nin en çok dikkat çeken sosyalleşme merkezlerinden biri olan bu mekan, Elon Musk'tan Kim Kardashian'a kadar farklı üyelere sahip.

New York City, bu şehri özel yapan çeşitliliği gerçekten yansıtan bir sosyal kulüpten uzun süredir yoksun. Zero Bond'un kurucusu Scott Sartiano Fortune'a verdiği demeçte, yaratıcılara ve aktörlere olduğu kadar doktorlara, bankacılara, sporculara da hitap eden bir sosyal kulüp yaratmak istediğini söyledi.

"Harika bir gecenin işareti harika bir yemek ya da kokteyl, inanılmaz bir hizmet ve başka hiçbir yerde bulamayacağım biriyle tanışmış olarak ayrılmak. Zero Bond'daki üyelerimiz için yaratmak istediğim deneyim buydu." dedi.

Açılışından bu yana Zero Bond; Elon Musk, Kim Kardashian, New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams ve Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt gibileri tarafından ziyaret edildi.

Zero Bond kulübü özellikleri ve üyelik fiyatı

Zero Bond öncelikle bir sosyal kulüp olarak var olsa da COVID sonrası dünyada, daha fazla insan tam zamanlı olmasa da haftada birkaç gün uzaktan çalışmaya devam ettikçe, ortak çalışma mekanın genişletmek istediği bir yer.

Zero Bond'a üye olduğunuzda personeller adınızı öğreniyor. Her zaman bir koltuk bulabilir ve başka bir yerde bulamayacağınız yeni insanlarla düzenli olarak tanışabilirisiniz.

"Zero Bond deneyiminin her yönü, alan için küratörlüğünü yaptığımız sanattan yiyecek ve içecek tekliflerine ve hatta mobilyalar için kullanılan malzemelere kadar topluluğumuz düşünülerek seçildi. Her şey, kendinizi daha rahat hissetmeniz ve Zero Bond'un evden uzaktaki yüksek eviniz olması için özenle seçildi."

Asansör kapıları açıldığında, üyelerin göreceği ilk alan bol doğal ışık alan kafe ve bu, uzaktan çalışma için ideal bir nokta olduğunu gösteriyor. Ayrıca insanların dizüstü bilgisayar kullanabilecekleri ve akşamları da dahil olmak üzere telefon görüşmeleri yapabilecekleri birkaç yerden biri.

Zero Bond'un koleksiyonu, BLM sokak sanatı hareketinin ön saflarında yer alan yerel bir sanatçı grubu olan Noho Collective ile ortaklık sayesinde bazı komşu galerilerin koleksiyonuna rakip olabilir.

Sosyal kulüp ayrıca çatı katındaki verandada veya ana odaların bir kat altındaki kokteyl barda üçüncü taraf etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan önemli miktarda gelir elde ediyor.

Zero Bond üyeliği bir kerelik 1.000 dolarlık başlangıç ​​​​ücreti ile yılda 3.000 doları buluyor. Bu üyelik ücreti binaya ve tüm tesislere erişimi kapsar ancak içecekler, yemekler, etkinlik biletleri kapsamaz.

Sartiano, "Yalnızca zengin New Yorkluların gitmeyi göze alabileceği bir alan yaratmak da istemedik. Gerçekten çok yönlü bir üye grubu elde ettiğimizden emin olmak için üyelik ücretlerinin makul olduğundan ve giriş engeli olmadığından emin olduk." diyor