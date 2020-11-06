Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Zeytan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeydan Karalar Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşan Karalar, tedaviye hemen başlandığını ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin."

Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin. pic.twitter.com/P2Io62PONB — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 6, 2020

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 5 Kasım'dan itibaren toplam hasta sayısı 386.820 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 10.639’a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 332.379 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 2.564 olduğu belirtildi.