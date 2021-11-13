Zihin Okuma Teknolojisi ile Dakikada 90 Karakter Yazıldı

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının zihin okuma teknolojisi, felçli bir kişinin sadece kelimeleri düşünerek dakikada 90 karakter yazmasını sağladı. South China Morning Post'a göre araştırmacılar bulgularını ilk olarak mayıs ayında Nature'da yayımladı. Bulguların sunumu ise cumartesi günü Tencent'in ev sahipliğini üstlendiği bir bilim telekonferansı olan WE Summit'te yapıldı.

Bundan önceki implantlar genellikle hastaların imleci zihinleri ile sanal klavyedeki belirli karakterlere doğru hareket ettirmesine dayanıyordu. Stanford araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni nöral implant ise hastanın eli ile bir kelime yazdığını hayal ederek yazmasını sağladı.

Kişinin hayal gücünü kullanarak yazdığı kelimeler daha sonra ekrana yansıtıldı. Araştırmacılar, hedefine ulaşabilmek için yapay zekadan yardım alınarak nöral sinyallerin kodunu çözdü ve hayal edilen kelimeleri ekranda göstermeye başladı.

Zihin Okuma Teknolojisi Geleceğin Teknolojisi Olabilir

SCMP'ye göre ekip, yüzde 99 doğruluk oranına sahip bir otomatik düzeltme özelliği ile nöral implant sistemini birleştirdi. Stanford'dan Nörobiyoloji Uzmanı Krishna Shenoy, konferans sırasında bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu, önümüzdeki on yıllarda beynin nörobiyoloji sayesinde daha iyi anlaşıldığında bundan daha da iyilerinin yapılabileceğini belirtti.

İnsanlar, beyne elektrot sensör yerleştirmenin güvenli olduğuna nasıl ikna edilir? İnanılmaz derecede pahalı olan nöral implant yöntemi nasıl daha ekonomik hale getirilebilir? Shenoy, bu gibi sorunların üstesinden gelmek için özel şirketlerin Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmasını umuyor.

Bundan birkaç yıl sonra teknolojinin ne durumda, ne noktada olacağı tahmin edilmeye çok açık olmasa da bu gibi projelerin desteklenmesi, insanlığın gelişimi açısından son derece yararlı olabilir. Kaldı ki araştırmacıların şu anda karşısındaki en büyük sorunu teknolojinin getirdiği maliyet oluşturuyor. Bu maliyeti sürekli olarak karşılayabilmek ne yazık ki çok mümkün değil.

Shenoy da tam olarak bu nedenden ötürü bu büyük projenin gelişimi için özel şirketlerden yatırım almayı umuyor.

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