Zihin Okuma ve Zihin Kontrolü Neleri Değiştirecek?

Geçtiğimiz dönemlerde yalnızca bir bilim-kurgu konusundan ibaret olan zihin okuma ve zihin kontrol teknikleri önümüzdeki dönemlerde kullanıma sokulabilir. Peki bunlar beraberinde neleri getirecek ve bunlar iyi mi yoksa kötü mü?

Zihin Okuma

Hem zihin okuma hem de zihin kontrolü aslında fimlerde gördüğümüz konulardan uzakta, sağlık alanında oldukça önemli teknikler olarak öne çıkıyor. Beyindeki elektriksel aktivite kalıpları bir kişinin bilişini normal ve anormal olarak ortaya koyabilir. Bunun ardından belirli beyin devrelerini uyararak yapılacak tedaviler nörolojik hastalıklar ve zihinsel hastalıklar üzerinde etkili olabilir.

Tabii bunun da ötesinde bu yöntemlerle birlikte kişinin IQ düzeyi ölçülebilir, bilişsel olarak güçlü ve zayıf yönleri tespit edilebilir, kişiliğiniz algılanabilir ve belirli bilgi türlerini öğrenme yeteneğiniz belirlenebilir. Örneğin bir okul öncesi çocuğun beynindeki elektriksel aktivite çocuğun okula gittiğinde ne kadar başarılı olabileceğini gösterebilir.

Tüm bunlara ek olarak tabii ki zihin okuma adından da anlayabileceğiniz gibi düşünceleri detaylandırılabilir. Bu düşüncelerden yola çıkarak ileriye dönük atılacak adımlar da tespit edilebilir. Örneğin bir kişinin intihara eğilimli olup olmadığını beynin, "ölüm" ve "mutluluk" kelimelerine verdiği tepkilerle anlamak mümkün olur.

Zihin Kontrolü

Zihin kontrolünü zihin okumadan ayıran temel fark müdahale edilmesidir. Burada, beyin devrelerindeki elektriksel aktivite kontrol edilir. Kalp hastalıklarının tedavisinde elektriksel uyarım başarılı sonuçlar verir ve teorik olarak beyin rahatsızlıkları için de uygulanabilir.

Ön araştırmalara göre elektiriksel aktivite kontrolü ile parkinson hastalığından kronik depresyona kadar pek çok çeşit nörolojik ve psikiyatrik bozukluk tedavi olabilir.

Bir kişinin beynini elektriksel stimülasyon yoluyla kontrol etme fikri pek çok kişi için rahatsız edici olabilir. Buna karşın mevcut durumda zihinsel hastalıklar ve nörolojik hastalıklar için kullanılan tedavi yöntemleri oldukça yetersiz ve künt bir durumda. Nörolojik ve psikoaktif ilaçlar hedeflenen sinir devrelerine ek olarak pek çok farklı sinir devresini de etkiler ve geniş kapsamlı yan etkilere sebep olur. Burada sadece beyin değil, kullanılan ilaçlarla etkileşime giren her hücre için etki söz konusudur.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz zihin kontrolü ve zihin okuma konularına karşı ön yargılı ve tedirgin misiniz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.