Zincir Marketler Elektronik Eşya Satamayacak

Zincir marketleri, elektronik eşya ve sigara satamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

Zincir Marketlerde Elektronik Eşya Satılamayacak

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, alışveriş merkezleri ile zincir marketlerin satış esaslarında bir dizi değişiklik yapılacak. Perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeler getirilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre getirilecek olan yeni kurallar şu şekilde olacak:

Elektronik ortamda satış ve 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak.

Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak.

Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek.

Gıda ürünlerinin müşteri şikayeti nedeniyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak.

Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek.

Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikayet nedeniyle ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi misilleme hareketlerine başvuramayacak.

Sizler yeni getirilecek olan kurallar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kararlar yerinde kararlar mı?

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