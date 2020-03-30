Ziya Selçuk Açıkladı: LGS Başvuruları Otomatik Olarak Yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvurularının otomatik olarak yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 7 Haziran 2020 tarihinde LGS başvurularının otomatik olarak yapılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav kılavuzunun geçen sene olduğu gibi 3 Nisan tarihinde yayımlanacağını ifade etti.

Her şeyin planlandığını ve yapıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladıklarını açıkladı.

“LGS Başvurularını Otomatik Olarak Yapacağız”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız. Başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS’nin Ertelenmeyeceğini Duyurmuştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerin kaygılarını daha da artırmak istemediklerini belirterek 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS’yi ertelemeyeceklerini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS ile ilgili şunları söylemişti: