Ziya Selçuk'tan Hibrit Eğitim Modeli Açıklaması: Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit eğitim nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hibrit eğitim hakkında detayları paylaştı. İşte " hibrit eğitim nedir? " sorusunun yanıtı.

Hibrit Eğitim Nedir? Ziya Selçuk'tan Hibrit Eğitim Açıklaması

HaberTürk'ün aktardığı habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı hibrit modelde yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini söyledi.

Selçuk, Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi temel derslerin okullarda yüz yüze verileceğini Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih ve Hayat Bilgisi gibi derslerin ise uzaktan eğitim ile verileceğini vurguladı.

Ziya Selçuk açıklamasının devamında "Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor." dedi. Sınıfların ikiye bölüneceği bir grubun pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grubun ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gideceği söylenmekte.

40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı konuşulmakta.

Okullar 31 Ağustos'ta Açılacak Mı?

Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde okulların açılması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Tüm ülkeleri izliyoruz. Bilim Kurulu ile sürekli görüşüyoruz. Çocuklarımızı riske atacak hiçbir kararı almayız. İki ay sonra ne olacağını bilmiyoruz ki net bir tablodan bahsedelim. Temel niyetimiz okulları açmak. Her yerde normalleşme olurken okullar ile ilgili tümüyle bir kısıtın olması söz konusu olmayacaktır. Biz bakanlık olarak 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız."

Salgının ilerleyişine göre okulların açılıp açılmayacağına karar verilecek. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.