Ziya Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklamada bulundu. İşte Ziya Selçuk tarafından yapılan yüz yüze eğitim açıklaması.

Bakan Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir."

8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitim verilir yaptırım uygulanacak.

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Okullar Ne Zaman Açılacak?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'de geçilecek.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

17 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.996'e yükseldi.

11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N7IpSjujtk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020

Koronavirüs salgınından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamayı ve maskenizi takmayı unutmayın!