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Ziya Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde.

ziya-selcuk-yuz-yuze-egitim-aciklama
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklamada bulundu. İşte Ziya Selçuk tarafından yapılan yüz yüze eğitim açıklaması.

Bakan Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve  yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir."

 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitim verilir yaptırım uygulanacak.

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'de geçilecek.

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Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

17 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.996'e yükseldi.

Koronavirüs salgınından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamayı ve maskenizi takmayı unutmayın!

ETİKETLER: koronavirüs

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