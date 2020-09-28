Ziya Selçuk'tan Yeni Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. İşte Ziya Selçuk tarafından yapılan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama.

Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: "Her Şey Gayet Güzel Gidiyor"

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz diye. Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Tek tük problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar.

Önümüzdeki süreç elbette Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacak. Ne tür bir yol haritası olacağını düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması ile ilgili şartları izleyerek durumlara bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz."

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