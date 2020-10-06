Ziya Selçuk, Yüz Yüze Eğitimin Detaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek." demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını duyurdu. İşte yapılan açıklama.

Öğrenciler Haftanın 2 Günü Okula Gidecek

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak. 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak. Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak."

Ücretsiz Tablet Açıklaması

Selçuk açıklamasında "Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek." dedi.

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