Zombi Geyik Hastalığı ABD'de Yayılmaya Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde kronik zayıflatıcı hastalık paniği yaşanmaya başladı. Halk arasında zombi geyik hastalığı olarak bilinen sorunun, özellikle ABD’nin orta bölgelerinde hızla yayıldığı dile getirildi.

Chronic Wasting Disease (CWD) olarak isimlendirilen ve Türkçeye kronik zayıflatıcı hastalık olarak çevrilen sıkıntının, geyiklerde göründüğü aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 24, Kanada’nın 2 eyaletinde görülen hastalığın ismi ise hayvanların görünüşlerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle zombi olarak adlandırıldı. Chronic Wasting Disease hastalığına kapılan geyiklerin kilo kaybı yaşadığı ve saldırganlaştığı raporlandı.

Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politikası Merkezi Müdürü Michael Osterhold'a göre bu durum insanlar için de risk oluşturduğu anlamına geliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre hastalık, Deli Dana'nın ortaya çıktığı gibi virüslü eti tüketerek yayıldı. Uzmanlar ise her türlü ihtimale karşın bahsedilen semptomlara sahip hayvanlardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Hastalığın insanlara bulaşma durumunun henüz gözlemlenmediği dile getirilirken, buna rağmen böylesine hastalığa sahip olan geyiklerden uzak durulması, etlerinin yenmemesi ya da direkt temas edilmemesi uyarılar arasında yerini aldı.