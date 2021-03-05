Zombi Salgınına Hazır mısınız? İşte Zombi Hazırlık Genelgesi

Salgınların çokça konuşulduğu şu dönemlerde olası bir zombi salgını için hazır mısınız? Düşüncesi biraz komik ve bir o kadar da ürkütücü geliyor olabilir. Öte taraftan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Zombi Hazırlık Genelgesi üzerinde bazı yeni güncellemeler yaptı.

Zombi Hazırlık Genelgesi Nedir?

Özellikle Covid-19 salgını boyunca adını sık sık duyduğumuz ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gayet resmi bir kurum olarak tanınıyor. Şimdi, aklınızda şu malum soru oluşmuş olabilir: CDC neden zombi salgınına yönelik hazırlıklar yapıyor? Aslında burada çok ince bir mesaj yatıyor:

Kurum, olası her türlü salgına ve soruna karşı hazır olduklarını belirtmenin bir yolu olarak zombi salgınına karşı alınacak tedbirleri vatandaşlara sunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar, zombi salgınının aslında çok da uzak bir ihtimal olmadığını açığa çıkarmıştı. Tabii burada beklentilerinizi The Walking Dead çizgisine oturtmak ya da oturtmamak tamamen hayal gücünüze bağlı ancak olası riskleri değerlendirmek her zaman iyidir.

Yazımızın devamında resmi blog üzerinde yer alan bazı kısımları alıntılayarak başlayalım:

"Hazırlanabileceğiniz pek çok acil durum var. Örneğin bir zombi kıyametini ele alalım. Evet, zombi kıyameti dedim. Şimdi gülebilirsiniz ancak bu olduğunda, mutlu olacaksınız. Bunu okuyacaksınız ve hey, belki de gerçek bir acil duruma karşı nasıl hazırlanacağınız hakkında bir iki şey öğreneceksiniz. Öyleyse zombiler veya kasırgalar veya pandemiler gerçekte meydana gelmeden önce ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle evinizde bir acil durum çantası bulundurmalısınız. Bu, zombisiz bir mülteci kampı bulmadan önceki birkaç günü geçirmenizi sağlayacak su, yiyecek ve diğer malzemeleri içerir. "

Peki ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu gibi bir durumda çantanızda ne olması gerektiğini söylüyor?

Su (Kişi Başı Bir Litre)

(Kişi Başı Bir Litre) Yiyecek (Bozulmayan Yiyecekleri Saklayın)

(Bozulmayan Yiyecekleri Saklayın) İlaçlar (Reçeteli ve Reçetesiz Olanlar)

(Reçeteli ve Reçetesiz Olanlar) Aletler ve Malzemeler (Maket Bıçağı, Koli Bandı, Pille Çalışan Telsiz vb.)

(Maket Bıçağı, Koli Bandı, Pille Çalışan Telsiz vb.) Hijyen (Sabun, Çamaşır Suyu, Havlu vb.)

(Sabun, Çamaşır Suyu, Havlu vb.) Giysiler (Kıyafet ve Battaniye)

(Kıyafet ve Battaniye) Önemli Belgeler (Kimlik, Ehliyet, Pasaport, Doğum Belgesinin Kopyası vb.)

(Kimlik, Ehliyet, Pasaport, Doğum Belgesinin Kopyası vb.) İlk Yardım Malzemeleri

Şimdi, resmi blog üzerinde yer alan bazı kısımlardan devam edelim:

"Asla korkma. CDC hazır! Zombiler sokaklarda dolaşmaya başlasaydı, CDC diğer salgın hastalıklara çok benzeyen bir soruşturma yürütürdü. Bilim insanları sadece zombi salgınının nedenini ve tedavisini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda etkilenen bölgelere tıbbi ekipler ve ilk müdahale ekipleri gönderecek. "

Aslında bir sağlık kurumunun bu düzeyde ince mesajlar vermesi gerçekten de etkileyici ve bir o kadar da güven verici. Benzer bir çalışmanın ülkemizde de uygulandığını görmeyi çok isterdim. Bu arada kişisel bir tavsiye olarak çantanıza bir adet beyzbol sopası da ekleyebilirsiniz.

Peki siz CDC tarafından yapılan bu açıklamalar ve önerilen ilk yardım çantası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olası bir zombi salgınına karşı hazır mısınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.