Zombi Temalı Gerilim Filmi Patient Zero’dan İlk Fragman Geldi

Sony, pandemik gerilim filmi Patient Zero'nun ilk fragmanını yayınladı. Bu sonbaharda vizyona girecek olan filmin başrollerinde, Game of Thrones tutkunlarının hatırlayacağı bir yüz olan Natalie Dormer ve Doctor Who'dan tanıdığımız Matt Smith yer alıyor.

Patient Zero’nun “pandemik gerilim filmi” olarak tanımlanmasının sebebi, zombi temalı bir yapım olarak karşımıza çıkması. Zira film, tüm dünyada yayılan bir salgın sonucu insan nüfusunun çok büyük bir bölümünün vahşi bir zombiye dönüşmesine odaklanıyor.

Sony, her ne kadar fragmanı şimdi yayınlamış olsa da, Patient Zero’nun prodüksiyonu 2015 yılında tamamlanmıştı. Yaşanan aksilikler nedeniyle bir türlü vizyona giremeyen film, 14 Ağustos’ta VOD olarak yayınlanmasının ardından tam bir ay sonra beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Patient Zero’nun başrollerinde, Game of Thrones’taki "Margaery Tyrell" karakteri ile gönüllerde taht kuran Natalie Dormer ve Doctor Who’nun "11. Zaman Lordu" Matt Smith yer alıyor. Bu iki isme ise, John Bradley, Clive Standen, Agyness Deyn ve Colin McFarlane gibi oyuncular eşlik ediyor.

Avustralyalı sinemacı Stefan Ruzowitzky tarafından yönetilen filmin senaryosunu ise Mike Le kaleme aldı.

Bu yeni pandemik gerilim filminde insanlık, salgın bir hastalık sonucu zombiye dönüşen yaratıklarla savaşıyor. Matt Smith tarafından hayat verilen Morgan karakteri ise insanoğlunun var olma savaşında kilit bir rol üstleniyor. Yaratıklar tarafından ısırılmasına rağmen dönüşmeyen Morgan, bazı asemptomatik özellikler alır. Bu sayede enfekte olmuş hastalarla iletişim kurabilen Morgan, bir grup insan ile hastalığın tedavisini bulmaya çalışır.

Sony Pictures, Patient Zero’nun 14 Ağustos’ta VOD olarak yayınlanacağını açıklarken, 14 Eylül’de ise ABD’de vizyona gireceğini duyurdu.