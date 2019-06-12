Zombie Army 4: Dead War, E3 2019 Fuarında Duyuruldu

Eğer zombi temalı aksiyon oyunlarını seviyorsanız, Zombie Army 4: Dead War sizin için iyi bir alternatif olabilir. Rebellion, E3 2019 fuarındaki PC Gaming Show sırasında yeni Zombie Army oyununu duyurdu.

Zombie Army 4: Dead War, Zombie Army Trilogy sonrasında çıkan yeni Zombie Army oyunu olacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilmekte olan oyun, 2020 yılının başlarında satışa sunulacak.

Konu olarak 1946 yılında geçecek olan oyunda, Zombie Army Trilogy sırasında yaşanan olaylara rağmen geri dönen zombi Hitler'in geri dönen Plan Z zombi ordusuyla Survivor Brigade olarak bir kez daha mücadeleye girişeceğiz. İtalya topraklarına gideceğimiz Zombie Army 4: Dead War oyununda Venedik şehrine özellikle dikkat çekiliyor. Muhtemelen en sert çatışmalar bu şehirde gerçekleşecek veya olaylar bu şehirde patlak vermiş olabilir.

Senaryo modunu tek başınıza oynayabileceğiniz oyunda, daha detaylı gelişim ve özelleştirme sisteminin olacağından bahsediliyor. Mesela hoşunuza giden bir taret gördüğünüzde bunu yanınıza alabilecek ve gerçekleştireceğiniz artistik infazlar ile yeni kıyafetler ve yeni karakter tepkileri gibi şeyler açabilmeniz mümkün olacak. Bunun yanı sıra etraftan toplayabileceğiniz özel elementler ile silahlarınızı geliştirebileceksiniz. Neticede yıldırım atan taarruz tüfeğiniz veya yanan süngülü tabancanız olacak. Ne kadar enteresan değil mi? Zaten Zombie Army serisi ile Sniper Elite serisinin birbirlerinden ayrıldıkları noktalardan bir tanesi de bu oluyor.

Son olarak, Zombie Army 4: Dead War oyununun bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olacak. Sonrasında da dijital PC oyunu satan diğer mağazalara gelecek.

PC Gaming Show yayını sırasında gösterilen duyuru fragmanını ve IGN tarafından yayınlanan on sekiz dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!