Zombie Army 4: Dead War için Kooperatif Oynanış Videosu Yayınlandı

Karşımıza son olarak Strange Brigade ile çıkmış olan Rebellion Developments stüdyosunun yeni oyunu Zombie Army 4: Dead War olacak. E3 2019 fuarında duyurulmuş olan devam oyunu, 4 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Henüz geliştirilme sürecinde olan Zombie Army 4: Dead War için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bu yeni oynanış videosu IGN tarafından yayınlandı. Toplamda on dört dakikaya yayın bir uzunluğu var ve dört kişilik kooperatif gösteriliyor. Bu oyunu tek başınıza oynayabiliyorsunuz ama diğer Rebellion Developments oyunlarında olduğu gibi, beraberinizdeki üç arkadaşınız ile oynadığınız takdirde alacağınız zevk haliyle ikiye katlanıyor. Zaten bunu da aşağıdaki videodan görebiliyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!

Zombie Army 4: Dead War konusu

1946 yılında geçecek olan oyunda, Zombie Army Trilogy tarihinin alternatifi işlenecek. Geri dönen zombi Hitler ve Plan Z ordusu karşısında Survivor Brigade ekibi de bir kez daha tehlikeli bir mücadeleye girişecek. Bu defa Avrupa bölgesine yolculuk edecek ve İtalya topraklarındaki tehditkar bir planı ifşa etmeye çalışacaksınız. Olayların patlak verdiği noktanın da Venedik şehrinde bir yer olduğu tahmin ediliyor.