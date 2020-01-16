Zombie Army 4: Dead War'un Genel Bakış Fragmanı Yayınlandı

Zombie Army serisinin yeni oyunu ile buluşmaya az bir zaman kaldı. E3 2019 fuarında duyurulmuş olan Zombie Army 4: Dead War, hesapta olmayan bir aksilik yaşanmadığı sürece 4 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4, PC (Epic Games Store) ve Xbox One için satışa sunulacağı duyurulmuştu. Oyunun tanıtımlarına devam eden Rebellion Developments, 101 adında yeni bir fragman daha yayınladı.

Hikaye olarak 1946 yılında geçecek olan oyunda, Zombie Army Trilogy tarihinin alternatifi işlenecek. Geri dönen zombi Hitler ve Plan Z ordusu karşısında Survivor Brigade ekibi de bir kez daha tehlikeli bir mücadeleye girişecek. Bu defa Avrupa bölgesine yolculuk edecek ve İtalya topraklarındaki tehditkar bir planı ifşa etmeye çalışacaksınız.

Geliştirilmiş X-Ray Kill Camera sisteminin geri döneceği oyunda, vahşette üst seviyeye çıkacak ve parçalanmaları daha detaylı görebileceksiniz. Aynı şekilde yakın dövüş mekanikleri de geliştirilmiş olacak. Yürüyen ölülerin arasına dalıp kafalarını ezmek de dahil çok farklı bitiriş hareketleri yapabileceksiniz.

Konu çatışma mekaniklerinden açılmışken, etrafta bulacağınız tezgahlarda silah geliştirmesi yapabileceksiniz. Bu sayede, mesela yıldırım atan taarruz tüfeğiniz ve alevli süngüsü olan bir tabancaya sahip olabileceksiniz. Elbette mühimmatınızda çok çeşitli silahların olacağını ayrıca belirtelim.

Zombie Army 4: Dead War oyununda detaylı bir gelişim ve özelleştirme sistemi de olacak ve tarzınıza uygun bir karakter yaratabileceksiniz. Eğer farklı şekillerde infazlar gerçekleştirirseniz de yeni kıyafetler ve karakter tepkileri açabilmeniz mümkün olacak.

Serinin yeni oyununda ayrıca Horde Mode da geri dönüyor ve bu defa daha büyük ve daha zorlu olacak. Çünkü, hayatta kaldığınız sürece harita da genişlemeye devam edecek ve çok daha zorlu düşmanlara karşı savaşmak durumunda kalacaksınız.

Rebellion Developments tarafından yayınlanmış olan 101 Trailer isimli fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.