Zombie Army 4: Dead War'un İnceleme Puanları Yayınlanıyor

E3 2019 fuarında duyurulmuş olan Zombie Army 4: Dead War, bugün itibarıyla PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunuluyor. Oyunun inceleme puanları yayınlanmaya başladı.

1946 yılında geçecek olan oyunda, Zombie Army Trilogy tarihinin alternatifi işlenecek. Geri dönen zombi Hitler ve Plan Z ordusu karşısında Survivor Brigade ekibi de bir kez daha tehlikeli bir mücadeleye girişecek. Bu defa Avrupa bölgesine yolculuk edecek ve İtalya topraklarındaki tehditkar bir planı ifşa etmeye çalışacaksınız. Olayların patlak verdiği noktanın da Venedik şehrinde bir yer olduğu tahmin ediliyor.

Metacritic sitesine bakıldığında, Zombie Army 4: Dead War oyununun PlayStation 4 versiyonu 71/100, Xbox One versiyonu ise 76/100 olarak görünüyor. PC versiyonu için iki inceleme puanı olduğu için henüz bir ortalama oluşabilmiş değil.

Şimdiye kadar yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Zombie Army 4: Dead War İnceleme Puanları