Zombie Army 4: Dead War'un İndirilebilir İçeriği Yayınlandı

Yeni Zombie Army oyunu Zombie Army 4: Dead War, geçtiğimiz ayın başlarında PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden satışa sunulmuştu. Oyunun çıkışı öncesinde de Rebellion, ilk sezon içeriklerinin duyurusunu yapmıştı. Bu içeriklerin arasında üç yeni senaryo görevinin olacağını öğrenmiştik. Üç parçadan oluşan Hell Cult senaryosunun ilki olan Mission 1: Terror Lab, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden yayınlandı.

Rebellion tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, ana senaryoda Fuhrer bertaraf edilmiş olmasına rağmen yürüyen ölülerin kökü kurumuş değil. Göreviniz ise gizemli laboratuvara sızmak ve yürüyen ölü felaketinin gizemini çözmek olacak. Mission 1: Terror Lab bölümünü tek başınıza oynamanın yanı sıra kooperatif olarak arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz.

İndirilebilir içerik ile ayrıca American Sea Captain karakteri, PPSH Submachine Gun Paketi, M1 Semi-auto Carbine Paketi, Molten Lava Silah Görünümleri ve Classic Boris Kıyafeti içeriklerinin yanı sıra ücretsiz Horde haritası Undead Wood, oyuna sahip olan herkesin beğenisine sunuluyor.

Son olarak, geliştirici Rebellion, Season Pass One içerik yol haritasını da açıkladı. Yaz mevsiminin sonuna kadar yayınlanacak olan içeriklerin detayı için aşağıya bakabilirsiniz.

Nisan 2020

Senaryo Görevi “Blood Count”

Renegade Officer Karakteri

Bloodsoaked Weapon Görünümleri

Gas Mask Headgear Paketi

Mortar Shotgun Paketi

Mayıs 2020

Görevi Paketi #3

Karakter Paketi #3

Karakter Görünümleri #3

Silah Paketi #3

Silah Paketi #9

Silah Görünümleri #4

Yaz 2020