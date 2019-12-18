Zombie Army Trilogy de Switch Yolcusu Oldu

Rebellion Developments, Switch sahiplerini sevindirecek bir duyuru daha yaptı. Oyun kütüphanenizde Zombie Army Trilogy için de bir yer açıverin.

Geliştirici stüdyo, bünyesindeki oyunları yavaş yavaş Switch konsoluna taşımaya başlamış gibi görünüyor. Öncelikle Sniper Elite V2 Remastered, sonrasında Sniper Elite 3 Ultimate Edition ve şimdi de Zombie Army Trilogy.

Şimdilik kesin bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte Zombie Army Trilogy, 2020 yılının başlarında Switch için de satışa sunulacak. PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarındaki bütün özellikleri barındıracak olmasının yanında Switch ile sunulan avantajlardan da yararlanılacak. Yani her üç hikaye, Horde modu, en az iki en fazla dört oyuncuya kadar yerel kablosuz ağda oynama, hareket kontrolleri, Pro kontrolcüsü, HD Rumble desteği ve arkadaş davet sistemi bulunacak.

Bakalım sırada Sniper Elite 4 ve Zombie Army 4: Dead War oyunları da olacak mı?

Zombie Army Trilogy konusu

Yan senaryolu olduğu için Zombie Army Trilogy alternatif bir zaman zarfında geçiyor. Berlin şehri düşman bombardımanının altındayken, Hitler yeraltı sığınağında saklanıyor. Bir subayın gelip de teslim olması yönünde ısrar etmesi sonrasında Hitler subayı vuruyor ve Plan Z için emir veriyor. Bu plana bağlı olarak şehit askerler tarikat ayinleri ile yürüyen ölü olarak diriltiliyor. Ne var ki plan ters teper ve yürüyen ölüler Almanya'yı istila ettikten sonra Avrupa boyunca ilerlemeye başlarlar. Bu kriz karşısında bir grup direniş savaşçısı da insanlığı kurtarmak için harekete geçer.