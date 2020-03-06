Zombie Army Trilogy'nin Switch Tarihi Belli Oldu

Aralık ayı içerisinde bir duyuru yapan Rebellion, Sniper Elite V2 Remastered ve Sniper Elite 3 Ultimate Edition sonrasında Zombie Army Trilogy'yi de Switch konsoluna getireceğini müjdelemişti. Yayınlanan yeni fragman ile üçlemenin Switch konsoluna geleceği tarih netlik kazandı.

Zombie Army Trilogy alternatif bir zamanda geçiyor. Berlin şehri bombardıman altındayken yeraltı sığınağında saklanan Hitler, kendisine teslim olmasını söyleyen bir subayı dinlemeyip Plan Z için emir veriyor. Bunun neticesinde savaş sırasında şehit olan askerler diriltiliyor. Ancak planın ters tepmesi yüzünden Almanya topraklarını istila eden yürüyen ölüler, Avrupa ülkeleri boyunca yayılmaya başlıyor. Bir grup direnişçi ise yürüyen ölü istilasını durdurabilmek için harekete geçiyorlar.

Sizi üç senaryo boyunca on beş farklı görev bekliyor. Bu senaryo görevlerini ister tek başınıza, isterseniz de en az iki ve en fazla dört oyuncuya kadar destek sunulan kooperatif modu ile arkadaşlarınız ile oynayabiliyorsunuz.

Ana senaryonun yanı sıra Horde modu da bulunuyor. Beş farklı haritanın seçilebilir olduğu bu modu ister tek başınızda isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Son olarak, Zombie Army Trilogy doyurusu bir özelleştirme sistemiyle de geliyor. Sekiz tanesi Left 4 Dead oyunlarından olmak üzere toplamda on altı farklı karakter arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ayrıca oynayış stilinize göre özelleştirebileceğiniz hazır setleriniz (loadouts) de olacak.

Zombie Army Trilogy'nin Switch tarihinin duyurulduğu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.