Zombieland Devam Filminin İsmi Nihayet Belli Oldu

Sony, Zombieland’in devam filminin adını 10-year challenge akımı eşliğinde duyurdu.

Şirket, resmi Twitter hesabından bir poster paylaşarak, filmin adının Zombieland: Double Tap olacağını açıkladı.

Zombi filmlerine farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli korku filmi Zombieland, serinin orijinal yıldızları Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone ve Abigail Breslin'in yer aldığı bir devam filmiyle geri dönüyor.

Yeni filmde ayrıca, Luke Cage dizisinden hatırladığımız Rosario Dawson’ı da izleyeceğiz. Oyuncu kadrosuna eklenen diğer isimler arasında Zoey Deutch ve Avan Jogia da bulunuyor.

Zombieland 2, ilk filmde olduğu gibi Ruben Fleischer tarafından yönetilecek. Devam filminin senaryosunu ise yine Paul Wernick ve Rhett Reese kaleme alacak.

Deadline 'a göre devam filmi, zombi avcılarının bazı yeni zombi türleriyle mücadelesini anlatacak.

İlk kez 2009 yılında izleyicilerin karşısına çıkan Zombieland, dünya çapında 102 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Filmin toplam bütçesinin sadece 23 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak, bu rakam hiç de fena değil.

Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Woody Harrelson, Zoey Deutch, Abigail Breslin ve Bill Murray gibi isimlerin olduğu Zombieland: Double Tap, 8 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek.