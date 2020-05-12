Zonguldak’ta Bir İlk! Coronavirüs Mücadelesinden İyi Haberler Geldi

Zonguldak’ta yeni tip coronavirüs’e karşı mücadelede dün ilk kez sevindirici bir haber geldi. Vali Erdoğan Bektaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şehirde ilk kez vaka ve vefat yaşanmadığı ifade edildi.

11 Mayıs'ta İl Genelinde Vaka ve Vefat Yaşanmadı

Türkiye’nin yeni tip coronavirüs ile mücadelesi yoğun ve kararlı bir şekilde devam ederken, giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak'ta dün ilk kez vaka ve vefat yaşanmamış olması herkesi sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklama kapsamında, 14 büyükşehir ile birlikte Zonguldak’ta da giriş çıkış kısıtlaması devam ediyor. Zonguldak’ta ilk kez 11 Mayıs günü vaka ve vefat yaşanmadığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah." ifadelerine yer verdi.

Buna göre, 11 Mayıs’ta Zonguldak’ta 270 coronavirüs testi yapıldı ve 35 kişi iyileşti. 11 Mayıs’ın sıfır vaka ve sıfır vefat ile tamamlanması, virüsle mücadelede umutları arttırdı.

Zonguldak’ta, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de dahil olduğu çeşitli laboratuvarlarda şimdiye kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. 11 Mayıs itibariyle il genelindeki toplam vaka sayısının ise 750 olduğu bildirildi. İl genelinde virüsle mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 3 hasta entübe edildi ve 470 kişi tedavi görüp iyileşti. 10 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.