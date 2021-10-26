Zoom Alt Yazı Özelliği Ücretsiz Oldu!

Zoom alt yazı özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Alt yazı özelliğine uzun bir süredir yalnızca ücretli hesaplar erişebiliyordu. Şirket alınan karar ile birlikte söz konusu özelliği kullanabilmek için ücretli hesap olmak gerekmeyecek. Alt yazı özelliğine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Zoom Alt Yazı Özelliği Nedir, Nasıl Açılır?

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kullanım oranı önemli ölçüde artan Zoom isimli video konferans hizmeti, tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karar sonucunda ücretli hesaplar için sunulan bir özellik ücretsiz oldu.

Popüler video konferans hizmeti, geçtiğimiz yıl alt yazı özelliğini kullanıma sunmuştu. Toplantı esnasında konuşmaları otomatik olarak alt yazıya döken özelliğe yalnızca ücretli hesaplar erişebiliyordu. Şirket tarafından alınan karar ile beraber söz konusu özelliği kullanabilmek için ücretli hesap olmak gerekmeyecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Herkesin Zoom üzerinden başarılı bir şekilde iletişim kurabilmesi bizim için önemlidir. Herkesin erişebileceği bir platform oluşturmaya odaklandık ve otomatik alt yazı oluşturma gibi özellikler bu misyonun önemli bir parçası" ifadelerine yer verildi.

Tüm kullanıcılar için ücretsiz olan özelliği aktif hale getirmek için ilk olarak bir toplantı esnasında ekranın alt kısmında yer alan menü çubuğu üzerinden alt yazı butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından bir pencere açılacaktır. Açılan pencere üzerinden söz konusu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Alt yazı özelliği şu anda yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu özellik yakında daha fazla dili destekleyecek. Dil desteğinin tam olarak hangi tarihte artacağı ise bilinmiyor.

Zoom Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Video konferans platformu Zoom, geçtiğimiz aylarda Zoomtopia isimli etkinlik esnasında çeviri özelliği ile ilgili bir duyuru yapmıştı. Özelliğin hangi dilleri destekleyeceği henüz paylaşılmadı fakat Çince, Japonca, İngilizce, Korece ve Portekizce dillerinin yer alacağı biliniyor. Zoom, çeviri özelliği için ücret talep edip etmeyeceği ile ilgili açıklama yapmadı.

Gerçek zamanlı çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısı eklenecek 12 dil ile birlikte 30'a yükselecek. 12 dilin önümüzdeki yıl ekleneceği belirtildi. Özelliğin şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklediğini belirtelim. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özelliğin önümüzdeki yıl içerisinde kullanıcıların kullanımına sunulması planlanıyor.