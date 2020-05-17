Zoom, Değerini Everest'e Kadar Çıkarttı: Havayolu Şirketlerini Geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle önemli bir yükseliş yakalayan Zoom platformu havayolu şirketleri ile yarışacak düzeye geldi. Firmanın değer kazanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Dünya genelinde 4 milyon civarında insanın enfekte olmasına neden olan salgın, ölü sayısını da 300 bin dolaylarına kadar çıkarttı. Böyle bir ortamda insanların evden çıkmasını beklemek pek doğru değil. İş ve okul hayatının tüm bu olumsuzluklara rağmen devam etmesi gerekliliği büyük bir karmaşaya yol açtı. Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamaları ise bunu büyük bir fırsata çevirdi.

Zoom hisse değerleri uçuşa geçti

Şimdilerde dünyanın en büyük video konferans platformlarından bir tanesi olan Zoom, 623 milyon dolarlık bir gelirinin olduğunu söylüyor. İşin tuhaf olan tarafı bu gelir ile aynı oranda olmayan hisse değerleri. Firmanın borsadaki hisseleri 48 milyar doları aştı.

Dünya genelinde video konferans platformları büyük değer kazanmaya başlarken, havayolu şirketleri aynı oranda değer kazanamadı. Bırakın daha çok değerlenmeyi havayolu şirketleri %62 oranında hisse kaybı yaşadı. Bu durum tarihte ilk defa görünüyor ve piyasalarda şok etkisi yaratıyor. Şu anda Zoom uygulaması 7 büyük havayolu şirketinden daha değerli.

Zoom platformunu bu kadar değerli yapan özelliklerden birisi bazı kesimler için ücretsiz olması. Örneğin eğitim alanında bu uygulamayı ücretsiz kullanma imkanı bulunuyor. Ayrıca herhangi bir kayıt yapmadan karşı tarafı arayabilmek önemli bir pozitif etki yaratıyor. Sizce Zoom daha ne kadar böyle bir ilerlemeyi devam ettirebilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.