Zoom, Gelirleri ile Şaşırttı

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok kazanan şirketler arasında boy gösteren Zoom her geçen gün yeni kullanıcı kazanmaya devam ediyor. Zoom'un gelirleri açıklandı. Şirketin ne kadar kazandığı belli oldu. Gelin hep beraber açıklanan rakamlara yakından bakalım.

Zoom'un Gelirleri 328.2 Milyon Dolara Yükseldi

Engadget'in aktardığı habere göre, Zoom, kullanıcı sayısını yüzde 354 oranında artarak 265.400'e ulaştığını açıkladı. Şirketin g elirleri, geçen yıla göre yüzde 169 artışla 328.2 milyon dolara yükseldi.

Zoom yöneticileri yaptıkları açıklamalarda " Ücretli ve ücretsiz günlük 300 milyondan fazla kullanıcı ile zirve yaptık" cümlelerine yer verdi. Ocak sonunda 100 milyar toplantı gerçekleşti ve Nisan sonunda bu sayı aniden iki trilyonun üzerine çıktı.

Şirket tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda uygulamayı ücretsiz kullananlar için bir güvenlik önlemi alınmayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Zoom güvenlik açıkları ile gündemde büyük yankı bulmuştu.

Sizler Zoom'un gelirlerinin 328.2 milyon dolar olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Zoom güvenli mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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